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نبض خبر
روایت دروازه بان تراکتور از بیهوشیاش
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پارسا جعفری، گلر تراکتور درباره این وضعیت گفت: «یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد که بیهوش شدم... سیتیاسکن دادم که مشکل خاصی نبود» روایت جعفری را میبینید و میشنوید.
نبض خبر
پارسا جعفری، گلر تراکتور درباره این وضعیت گفت: «یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد که بیهوش شدم... سیتیاسکن دادم که مشکل خاصی نبود» روایت جعفری را میبینید و میشنوید.
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