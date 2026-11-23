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سوت
خلاصه بازی تراکتور ۱ - الوصل ۵
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تیمهای فوتبال تراکتور و الوصل در چارچوب هفته ۵ رقابتهای لیگ نخبگان آسیا ۲۰۲۶/۲۷ به مصاف هم رفتند و در نهایت الوصل 5 بر یک تراکتور را شکست داد. خلاصه این بازی را میبینید.
نظرات بینندگان
گزارش بچه گانه این بازی طوری بود که انتظار داشت مهدی طارمی هر توپی را که به دستش می رسد را تو گل تیم خودی بزنی تا زخم تراکتوریها عمیق تر نشه !
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