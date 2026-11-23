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سوت
خلاصه بازی العین ۱ - استقلال ۱
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تیمهای فوتبال العین و استقلال تهران در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا به مصاف هم رفتند و در نهایت به تساوی یک بر یک رضایت داد. خلاصه این بازی را در تابناک میبینید.
سوت
تیمهای فوتبال العین و استقلال تهران در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا به مصاف هم رفتند و در نهایت به تساوی یک بر یک رضایت داد. خلاصه این بازی را در تابناک میبینید.
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