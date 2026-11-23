پارسا جعفری، دروازه بان تیم فوتبال تراکتور ایران پس از بیهوش شدن در دیدار مقابل الوصل، راهی بیمارستان شد.

به گزارش تابناک،دروازه بان تیم فوتبال تراکتور در جریان دیدار مقابل الوصل امارات در اتفاقی نگران کننده در دقیقه ۸۶ در زمین مسابقهشد و از زمین بازی بیرون رفت.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد پارسا جعفری بعد از خروج از زمین در رختکن به هوش آمده اما برای بررسی بیشتر به بیمارستان منتقل شده است.

امشب و در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا در مصاف الوصل امارات، توپ ۵ مرتبه وارد دروازه تیم تراکتور با سنگربانی پارسا جعفری شد و تراکتور این نتیجه این دیدار را با شکست سنگین ۵ بر یک واگذار کرد.

