

به گزارش تابناک، تیم فوتبال تراکتور ایران امشب از هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا در حالی به مصاف الوصل امارات می‌رود که شاگردان جواد نکونام ۲ باخت و ۲ تساوی داشتند.

جواد نکونام برای این دیدار نفرات زیر را در ترکیب اصلی تراکتور قرار داده است:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی هاشم نژاد، مسعود زائر کاظمین، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکالی.