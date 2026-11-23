روایت دروازه بان تراکتور از بیهوشی‌اش پارسا جعفری، گلر تراکتور درباره این وضعیت گفت: «یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد که بیهوش شدم... سی‌…

جزئیات دستور نظامی مهم درباره تنگه هرمز دستور امیر حاتمی فرمانده کل ارتش به فرمانده نداجا درباره شیوه بستن تنگه هرمز را می‌بینید و می‌…

پزشکیان به عارف تشر زد؟ عکس العمل پزشکیان مسعود پزشکیان به محمدرضا عارف تشر زد و اختلاف‌ها بالا گرفته است؟ عکس العمل پزشکیان را می‌بینید…