کپی پیوندچاپ23 دیدگاه13572 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبرتصاویر شادی سلطنت طلبان از حمله به قشم تعداد بازدید: ۳۵۹۳ تعداد بازدید: ۳۵۹۳ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203819 | 13572 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۷:۴۸ | 23 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن تصاویر شادی سلطنت طلبان از حمله آمریکا به قشم و توصیه شان به مردم برای وطن فروشی را میبینید. به نظرتان باید با این جماعت چه کرد؟ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203819/ گزارش خطا پسندها: 1 اشتراک گذاری برچسبها:حمله آمریکا به ایرانسلطنت طلبانویدیونبض خبروطن فروشانجنگ ایران و آمریکاحمله آمریکا به قشم مطالب مرتبطلفاظی ترامپ: توافق نشود، از این تاریخ حمله میکنیمتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ادعای تلویزیون اسرائیل درباره انگیزه ترامپ برای حمله تازهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱تصاویر منتسب به حمله آمریکا به قشمتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ویدیوی تحریک آمیز ترامپ همزمان با رسیدن ناو روزولتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵تصاویر تازه لحظات کشتن سربازان آمریکایی توسط پهپاد شاهدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ترامپ: اگر حاکمان ایران در قدرت بمانند شکست خوردهام!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴اظهارات مایک پنس که بوی جنگ تازه میدهدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳حیله انگلیسی مارکو روبیو برای کشاندن اعراب به جنگ بعدی با ایران! + زیرنویستاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳تصاویر لحظات حمله آمریکا و اسرائیل به لانچرهای سپاهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ویدیوی مهم درباره استیضاح پیت هگستتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۲۳ در انتظار بررسی:۳ غیرقابل انتشار:۱۶ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۱:۴۹ +۳ −۰ پاسخ بر پهلوی بی وطن لعنت حمید ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۸:۵۶ +۱۶ −۴ پاسخ بر پدر و مادر هر چه سلطنت پرستان از کوچک و بزرگ لعنت ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۱:۴۸ +۲ −۰ پاسخ در پاسخ به حمید بزرگوار! شااید پدر و مادرشان صالح باشند بر خودشان لعنت. ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۱:۱۴ +۲ −۰ پاسخ اینها را خدا زده و آواره کرده ! محل سگ هم بهشون نزارید ! ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۰:۱۴ +۴۶ −۱۱ پاسخ متاسفانه باید حقیقت تلخی رو قبول کنیم اونم اینکه هیچ کجا دنیا اندازه ایران وطن فروش نداره، اونم نه وطن فروش معمولی بلکه وطن فروشی که از پست ترین و کثیف ترین مخلوقات خداست امیر ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۰:۳۴ +۲ −۰ پاسخ در پاسخ به ناشناس این بحث شما تازگی نداره دوست من.از زمان صفویه تا به امروز که وقایع تاریخی با جزئیات تقریباً کامل ثبت میشن این رو میبینیم متاسفانه ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۰:۵۷ +۵ −۲ پاسخ دیشب داشتم خلاصه کتاب منم تیمور جهانگشا رو میخوندم . ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۹:۲۸ +۰ −۰ پاسخ در پاسخ به ناشناس خلاصه به درد نمیخوره. برو اصل کتاب رو بخون عزیز ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۸:۵۲ +۱۶ −۲۸ پاسخ پیاز کیلویی ۱۵۰ هزار تومان تابناک نظرت چیست ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۲:۰۴ +۴ −۴ پاسخ در پاسخ به ناشناس نظر تابناک نمی دانماما نظر من. اینستمملکت به خاطر پیاز و شکم نمی فروشند احمد ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۰:۳۹ +۴ −۳ پاسخ در پاسخ به ناشناس تابناک نظر مخاطب رو در باره این رفتار سلطنت طلب ها ی وطن فروش خواسته تو در باره پیاز حرف میزنی ! خودت رو به کوچه علی چپ نزن ای وطن فروش! ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۲:۲۲ +۱۰ −۲ پاسخ با این جماعت هم مدارا کرد، چون اکثریت جاهل اند. هم با سرکردگان شأن بصورت قاطع برخورد کرد چون خوب می دانند و با قصد عمدی وطن فروشی می کنند. ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۰:۲۴ +۲۹ −۹ پاسخ بالاخره شیاطین هم از گرفتاری مردم باید ارتزاق کنند دیگه! ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۰:۰۱ +۱۸ −۶ پاسخ لطفا بررسی کنید و یکی پاسخ دهد که چطور ممکن است کسی از کشته شدن هم وطن هاش شاد بشه؟ چرا این همه دشمن وطن داریم؟ چرا هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران وطن فروش نداره؟ علت چیه؟ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۹:۵۷ +۳۵ −۵ پاسخ بیشرف ها. ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۹:۲۵ +۱۲ −۳ پاسخ به نظرم نباید با این جماعت کاری کرد، شما داری راه میری؛ پات میخوره به سنگ؛ برمیگردی سنگ رو چیکار میکنی... مطمئن باشید امپریالیسم به حرف من و شما کاری نمی کنه؛ اونا فقط به فکر سودشون هستن ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۹:۲۴ +۲۰ −۱ پاسخ تو هپرودن اینها اصلا خبر ندارن چه خبره . چقدر ساده لوح هستند ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۹:۰۲ +۲۰ −۱ پاسخ اینا مجاهدین خلق هستن مهدی ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۸:۵۶ +۳۷ −۳ پاسخ حرامزاده و وطن فروش همیشه بوده و هست ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۸:۵۳ +۱۵ −۲ پاسخ یک مشت بی شرف بی وطن بی ریشه دیدگاههای بیشتر دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
بر پهلوی بی وطن لعنت
بر پدر و مادر هر چه سلطنت پرستان از کوچک و بزرگ لعنت
بزرگوار! شااید پدر و مادرشان صالح باشند بر خودشان لعنت.
اینها را خدا زده و آواره کرده ! محل سگ هم بهشون نزارید !
متاسفانه باید حقیقت تلخی رو قبول کنیم اونم اینکه هیچ کجا دنیا اندازه ایران وطن فروش نداره، اونم نه وطن فروش معمولی بلکه وطن فروشی که از پست ترین و کثیف ترین مخلوقات خداست
این بحث شما تازگی نداره دوست من.از زمان صفویه تا به امروز که وقایع تاریخی با جزئیات تقریباً کامل ثبت میشن این رو میبینیم متاسفانه
دیشب داشتم خلاصه کتاب منم تیمور جهانگشا رو میخوندم .
خلاصه به درد نمیخوره. برو اصل کتاب رو بخون عزیز
پیاز کیلویی ۱۵۰ هزار تومان تابناک نظرت چیست
نظر تابناک نمی دانم
اما نظر من. اینست
مملکت به خاطر پیاز و شکم نمی فروشند
تابناک نظر مخاطب رو در باره این رفتار سلطنت طلب ها ی وطن فروش خواسته تو در باره پیاز حرف میزنی ! خودت رو به کوچه علی چپ نزن ای وطن فروش!
با این جماعت هم مدارا کرد، چون اکثریت جاهل اند. هم با سرکردگان شأن بصورت قاطع برخورد کرد چون خوب می دانند و با قصد عمدی وطن فروشی می کنند.
بالاخره شیاطین هم از گرفتاری مردم باید ارتزاق کنند دیگه!
لطفا بررسی کنید و یکی پاسخ دهد که چطور ممکن است کسی از کشته شدن هم وطن هاش شاد بشه؟
چرا این همه دشمن وطن داریم؟ چرا هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران وطن فروش نداره؟ علت چیه؟
بیشرف ها.
به نظرم نباید با این جماعت کاری کرد، شما داری راه میری؛ پات میخوره به سنگ؛ برمیگردی سنگ رو چیکار میکنی... مطمئن باشید امپریالیسم به حرف من و شما کاری نمی کنه؛ اونا فقط به فکر سودشون هستن
تو هپرودن اینها اصلا خبر ندارن چه خبره . چقدر ساده لوح هستند
اینا مجاهدین خلق هستن
حرامزاده و وطن فروش همیشه بوده و هست
یک مشت بی شرف بی وطن بی ریشه
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.