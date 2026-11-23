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دو روایت از فحاشی و درگیری در مجلس شورای اسلامی
ویدیویی از مهدی کوچک زاده منتشر شده که روایت خود را از درگیری و تعطیلی جلسه مجلس به شکل مبهم و بریده بریده تعریف کرده است. در مقابل مجتبی زارعی، نماینده مردم تهران مجلس پیرامون درگیری دیروز در صحن علنی مجس نوشت: «چند نماینده از جمله آقایان (خ) ، (ک) و (ی) در ایجاد اخلال و جلوگیری از آغاز جلسه نقش داشتند یکی از معترضان تهدید کرده بود در صورت آغاز جلسه، به پشت جایگاه هیئترئیسه میرود و اجازه تشکیل صحن را نمیدهد ماجرا زمانی جنجالیتر شد که با دعوت از قاری قرآن برای آرام کردن فضای مجلس، برخی معترضان فریاد زدند: «ما گول نمیخوریم؛ وقتی میخواستند امیرالمؤمنین را هم ساکت کنند، قرآن میخواندند!» زارعی میگوید پس از این اظهارات، قاری به فرد معترض گفت: «این چه حرفی است؟ من قاری امام شهید بودم» و در پاسخ شنید: «قاری هر کسی میخواهی باش!» قاری به یکی از نمایندگان که ظاهراً نسبت فامیلی با او داشت و در جلسه حضور نداشت، عبارت زشتی نسبت داد؛ پس از آن یکی از اعضای حزب با قاری گلاویز شد و درگیری فیزیکی شکل گرفت در نهایت هیئترئیسه با اتفاق آرا تصمیم به پایان جلسه گرفت.» روایت ناقص کوچک زاده را نیز میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
نبود این مجلس به نفع مردم و کشور است..
جناب کوچک زاده چرا با این شدت از بیکاری مردم ،گرانی و معیشت بازنشستگان و صلح و امنیت ملت نمی کنی این رفتارها از سر سیری گذران روزگار است
در اینکه آقای رسایی اجازه ثبت رای و یا حضور مجازی در مجلس رو دارن یا ندارن قو قضاییه صاحب امر و رای هست اما آقای کوچک زاده محترم شما که کودک نیستی برادر،چرا خلاف واقعیت میگی
شما بگو دقیقا چکار کردید و چی گفتید.
چرا باید یه زندانی بتونه بیاد مجلس!!!!!!!!!!!
تازه اظهارنظر هم بکنه!!!!!!!!
آیا بقیه زندانی ها هم چنین حقی دارند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پروفسور عزیز،بقیه مگه نماینده هستن؟
کدوم نماینده رو در طمان نمایندگی زندانی کردن؟
زندانی کردن یعه نماینده در دوران نمایمدگی خلاف قانون مملکت،شما قانون اساسی رو مطالعه کردی؟تا همین الانش خلاف قانون عمل شده
آقای رسایی با توچه به محکومیتی که گرفته باید توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از مجلس اخراج شود.
یعنی الان مشکلات و بدبختی مملکت اینه که چرا آقای فلانی امکان شرکت مجازی نداره، که اگر امکان شرکت داشتند تمام مشکلات حل می شد. خدا ازتون نگذره .......
دکتر،بحث فلانی و فلانی نیست،طرف نماینده یه تعداد از مردم هست که بهش رای دادن
وظیفه ش دفاع از حقوق مردمی هست که بهش رای دادن
یک رای هم در مجلس یک رای هست و می تونه یه مصوبه رو تغییر بده
یا قوه قضاییه رسما بیانیه بده که رسایی حق شرکت در مجلس رو طبق قانون نداره ، یا بذارید رسایی هم به صورت مجازی در مجلس شرکت کنه ، این بچه بازی ها چیه
قوه فضاییه که نمی تونه خلاف قانون اساسی مملکت حکم بده!
اگه قوه قضاییه چنین حکمی بده خود قوه قضاییه هم میره زیر سوال
زندانی زندان است ختی ملاقات هم محدودیت دارد چرا باید در حلسات محازی شرکت کند اگر صلاخیت داشت که زندانی نمی شد فخاشی کرده افتاده زندان آیا باید از درون زندان هم فخاشی کند و همپالگی هایش را تخریک کند
چی میگی برای خودت ؟
اولا باید اجرای حکم قانون می موند برای پس از دوران نمایندگی
دوما نماینده باید اجاطه حضور در مجلس رو داشته باشه هر جا که باشه
این قانون مملکت،شما خودت و به قانون ارجحیتی میدی؟!شما بالاتری یا قانون؟
تعطیل کردن کل مجلس و بیکار کردن کل نماینده های شاید در این بره از زمان بهترین امر ممکن باشد مجلسی که فقط دنبال گرفتن حقوق برای خودشان هست و گرانی برای مردم مجلس نیست
این بنده خدا بگه الان ماست سفیده من می گم براش منفعت داره گه میگه سفیده
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