کپی پیوندچاپ5 دیدگاه6621 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبرپزشکیان به عارف تشر زد؟ عکس العمل پزشکیان تعداد بازدید: ۱۸۹۲ تعداد بازدید: ۱۸۹۲ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203895 | 6621 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۱:۳۰ | 24 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن مسعود پزشکیان به محمدرضا عارف تشر زد و اختلافها بالا گرفته است؟ عکس العمل پزشکیان را میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203895/ گزارش خطا پسندها: 2 اشتراک گذاری برچسبها:مسعود پزشکیاناختلافمحمدرضا عارفویدیونبض خبر مطالب مرتبطزبان بدن خانم سخنگو در توجیه رفتار پزشکیانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱سرعت نهج البلاغه خوانی پزشکیانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱نسخه کامل گزارش جنجالی صداوسیما از دفتر پزشکیانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰وضعیت عجیب دفتر پزشکیان را ببینیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰پزشکیان: رئیس جمهورم اما با کاپشن و لباس میخوابم!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸عکس العمل ترامپ به بنر کشتنش در ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵عکس العمل به مذاکره چین و روسیه با آمریکا درباره ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴استدلال سست یار جلیلی برای زدن پزشکیان جنجالی شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳نام دریای مازندران چه خواهد شد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۲تصاویر حرکت آقای وزیر که پزشکیان خوشش آمدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۵ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۲ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۳:۱۶ +۰ −۰ پاسخ داداش کجای کاری از اوضاع خبر داری؟!! دنبال چی هستی؟! ای خداااااااااااااااااااااااااا ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۰:۱۶ +۶ −۰ پاسخ آنچه که می ماند قول وقرارهائیست که درجهت رفع مشکلات کشور دادید وبهش عمل نکردید وازهرچه افراد ناکاربلد بود در دولت خود وارد کردیدو اقتصاد کشوررابه این روز انداختید ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۰:۱۳ +۶ −۰ پاسخ مملکت رو ول کرده به امان خدا ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۸:۴۵ +۶ −۳ پاسخ تشر چی؟ ایشان با این عملکردش باید از معاونت اخراج شود. ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۵:۳۰ +۶ −۲ پاسخ پس چرا تو همین ویدئو عارف ناراحت بود دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
داداش کجای کاری از اوضاع خبر داری؟!! دنبال چی هستی؟! ای خداااااااااااااااااااااااااا
آنچه که می ماند قول وقرارهائیست که درجهت رفع مشکلات کشور دادید وبهش عمل نکردید وازهرچه افراد ناکاربلد بود در دولت خود وارد کردیدو اقتصاد کشوررابه این روز انداختید
مملکت رو ول کرده به امان خدا
تشر چی؟ ایشان با این عملکردش باید از معاونت اخراج شود.
پس چرا تو همین ویدئو عارف ناراحت بود
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.