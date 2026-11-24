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اظهارات اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور ایران و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی درباره برنامه ریزی خانواده‌ها بر مصرف بنزین و اظهار عجز در تامین نیاز واقعی مردم، با نقدهایی از جمله نقد جالب امیرحسین قیاسی همراه شد. انتقادها در ادامه با حدی اوج گرفت که امروز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت تلویحاً به تغییر اصفهانی چراغ سبز داد و بابت اظهارات مطرح شده عذرخواهی کرد. هر سه رویداد را در کنار هم در تابناک می‌بینید.