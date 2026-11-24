هوای تهران تا پنجشنبه آلوده است
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان تهران از تداوم آلودگی هوا تا اوایل وقت پنجشنبه و بهبود نسبی کیفیت هوا با وزش باد خبر داد.
به گزارش تابناک؛ جعفر برزگر، رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای ادارهکل هواشناسی استان تهران، (ظهر سه شنبه ۳ آذر) در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: براساس بررسی الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد آلودگی هوا شماره ۵ مورخ دوم آذرماه، از امروز تا اوایل وقت پنجشنبه، به دلیل پایداری جو و نبود وزش باد قابلملاحظه، افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری مورد انتظار است.
برزگر با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده بیان کرد: افزایش آلایندهها و کاهش کیفیت هوا بهویژه در ساعات شب تا صبح روز بعد محسوستر خواهد بود.
وی ادامه داد: در برخی ساعات چهارشنبهشب و روز پنجشنبه، بهویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان تهران خاطرنشان کرد: وزش باد در این مناطق میتواند به پراکندگی آلایندههای جوی و بهبود نسبی کیفیت هوا کمک کند.
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