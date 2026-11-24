بحران انرژی فقط بازار نفت، قیمت بنزین یا هزینه واردات گاز را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ در کشورهای کم‌درآمد و اقتصادهای آسیب‌پذیر، افزایش قیمت سوخت می‌تواند به معنای کاهش دسترسی خانوارها به برق، بازگشت به سوخت‌های آلاینده، فشار بر بودجه دولت‌ها و کند شدن روند توسعه زیرساخت‌های انرژی باشد.

به گزارش خبرنگار انرژی تابناک، در شرایطی که صدها میلیون نفر هنوز به برق دسترسی ندارند و حدود دو میلیارد نفر از سوخت و فناوری پاک برای پخت‌وپز محروم‌اند، شوک جدید انرژی خطر تشدید نابرابری در دسترسی به انرژی را افزایش داده است.

بحران‌ انرژی معمولاً در بازارهای جهانی با افزایش قیمت نفت، گاز، LNG و فرآورده‌های نفتی سنجیده می‌شوند اما پیامدهای آن در همه کشورها یکسان نیست. در اقتصادهای توسعه‌یافته، افزایش قیمت انرژی ممکن است با حمایت مالی، ذخایر راهبردی، تنوع واردات و قدرت خرید بالاتر خانوارها مدیریت شود. در کشورهای فقیرتر همان افزایش قیمت می‌تواند به طور مستقیم بر توانایی خانوار برای خرید سوخت، هزینه تأمین برق، فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و حتی خدمات عمومی مانند بیمارستان‌ها و مدارس اثر بگذارد.

گزارش‌های تازه نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد بحران انرژی در سال ۲۰۲۶، در کنار فشار بر بازارهای نفت و گاز، تلاش برای توسعه دسترسی به برق و سوخت پاک را نیز تهدید می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش چشم‌انداز انرژی جهان ۲۰۲۶ اعلام کرده که حدود ۷۲۰ میلیون نفر در جهان همچنان به برق دسترسی ندارند و نزدیک به دو میلیارد نفر برای پخت‌وپز به روش‌ها و سوخت‌های آلاینده متکی هستند. بخش عمده محرومیت از برق و بخش بزرگی از محرومیت از پخت‌وپز پاک در آفریقای زیرصحرا متمرکز است.

بحران انرژی و شکافی عمیق‌تر!

بر اساس گزارش مشترک نهادهای بین‌المللی در چارچوب پایش هدف توسعه پایدار شماره ۷، در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۵۵ میلیون نفر در جهان از دسترسی به برق محروم بودند. در همین سال، نرخ دسترسی جهانی به برق به حدود ۹۲ درصد رسید اما این پیشرفت به شکل یکنواخت میان مناطق مختلف توزیع نشده است. آفریقای زیرصحرا یا جنوبی همچنان بزرگ‌ترین کانون محرومیت از برق محسوب می‌شود.

بیش از ۵۶۰ میلیون نفر در این منطقه به برق دسترسی ندارند و حدود ۹۷۰ میلیون نفر نیز از دسترسی به فناوری‌ها و سوخت‌های پاک برای پخت‌وپز محروم‌اند. در مناطق روستایی، توسعه شبکه برق به دلیل فاصله جغرافیایی، هزینه سرمایه‌گذاری، محدودیت منابع مالی و پراکندگی جمعیت با دشواری بیشتری مواجه است. این وضعیت باعث می‌شود افزایش قیمت سوخت‌های وارداتی فقط یک فشار کوتاه‌مدت بر هزینه خانوار نباشد بلکه بر منابعی که دولت‌ها برای توسعه شبکه برق، ایجاد نیروگاه‌ها، تأمین تجهیزات و اتصال مناطق محروم در اختیار دارند نیز اثر بگذارد. بحران انرژی می‌تواند روند توسعه زیرساخت‌هایی را که قرار است محرومیت انرژی را کاهش دهند، کندتر کند.

گرانی سوخت و عقب‌گرد خانوارها

یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال بحران انرژی به خانوارهای فقیرتر، بازار گاز مایع یا LPG است. این سوخت در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه جایگزینی برای هیزم، زغال، فضولات حیوانی و دیگر سوخت‌های آلاینده در پخت‌وپز محسوب می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد می‌کند حدود ۷۵ درصد از افرادی که طی سال‌های اخیر در جهان به پخت‌وپز پاک دسترسی پیدا کرده‌اند، از طریق LPG به این امکان رسیده‌اند. بنابراین اختلال در عرضه و افزایش قیمت LPG می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای پیشرفت در دسترسی به انرژی پاک را تحت فشار قرار دهد.

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قیمت وارداتی LPG مارس ۲۰۲۶ در اقتصادهای درحال‌توسعه‌ای که مصرف این سوخت برای پخت‌وپز در آنها گسترده است، به‌طور متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش یافت. در برخی بازارهای وابسته به واردات، افزایش قیمت تا حدود ۱۰۰ درصد نیز گزارش شده است. این جهش قیمت، هزینه تأمین سوخت خانوار را افزایش داده و دولت‌ها را در معرض انتخاب میان افزایش یارانه، انتقال هزینه به مصرف‌کننده، محدود کردن مصرف یا تحمل فشار مالی بر شرکت‌های تأمین انرژی قرار داده است.

بازگشت احتمالی به هیزم و زغال!

در چنین شرایطی، خانوارهای کم‌درآمد ممکن است مصرف LPG را کاهش دهند، استفاده از آن را با سوخت‌های سنتی ترکیب کنند یا در مواردی به هیزم و زغال بازگردند. این تغییر فقط به معنای تغییر نوع سوخت نیست؛ استفاده از سوخت‌های آلاینده می‌تواند پیامدهای بهداشتی، زیست‌محیطی و اجتماعی داشته باشد و بار جمع‌آوری سوخت را نیز بر دوش اعضای خانوار، به‌ویژه زنان و کودکان، افزایش دهد.

پیشرفت کند برق‌رسانی در کشورهای فقیر

سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰ میلیون نفر در جهان به برق دسترسی پیدا کردند و جمعیت محروم از برق به حدود ۷۲۰ میلیون نفر کاهش یافت. این پیشرفت پس از دوره‌ای از کندی برق‌رسانی، نشانه‌ای مثبت برای توسعه انرژی است؛ اما سرعت پیشرفت همچنان با هدف دسترسی همگانی تا سال ۲۰۳۰ فاصله دارد. در آفریقای زیرصحرا، رشد جمعیت، هزینه اتصال مناطق دورافتاده و محدودیت منابع مالی باعث شده توسعه برق‌رسانی به تلاش بیشتری نیاز داشته باشد.

شبکه‌های برق سنتی در برخی مناطق به دلیل هزینه بالای توسعه، به‌تنهایی پاسخگوی نیاز نیستند و سامانه‌های خورشیدی خانگی، مینی‌گریدها و راهکارهای خارج از شبکه به بخشی از برنامه توسعه دسترسی تبدیل شده‌اند. با این حال، انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بدون سرمایه‌گذاری، تجهیزات، شبکه توزیع، ذخیره‌سازی، تأمین مالی و سازوکار نگهداری پایدار نمی‌توانند جایگزین فوری و کامل زیرساخت‌های انرژی شوند. بحران انرژی در این کشورها می‌تواند هم هزینه تأمین تجهیزات را افزایش دهد و هم منابع مالی دولت و سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار دهد.

فشار چند برابری بر دولت‌ها

افزایش قیمت انرژی در کشورهای واردکننده، دولت‌ها را با یک مسئله مالی و سیاستی مواجه می‌کند. اگر افزایش قیمت سوخت به طور مستقیم به مصرف‌کننده منتقل شود، خانوارهای کم‌درآمد با فشار بیشتری روبه‌رو خواهند شد. اگر دولت برای کنترل قیمت، یارانه پرداخت کند، هزینه مالی حمایت افزایش می‌یابد و ممکن است منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت، آموزش، سلامت یا پروژه‌های برق‌رسانی محدود شود.

در برخی کشورها، شرکت‌های برق نیز با افزایش هزینه تولید یا خرید سوخت مواجه می‌شوند. اگر تعرفه‌ها متناسب با هزینه‌ها تعدیل نشوند، فشار مالی بر شرکت‌های تأمین انرژی افزایش می‌یابد و در صورت نبود منابع کافی، سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه، تعمیرات و افزایش ظرفیت می‌تواند به تعویق بیفتد. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌توانند از آسیب بیشتر به خانوارهای کم‌درآمد جلوگیری کنند. تفاوت میان یارانه عمومی و حمایت هدفمند در این است که حمایت هدفمند می‌تواند منابع محدود دولت را به خانوارهایی اختصاص دهد که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر افزایش قیمت انرژی دارند؛ هرچند اجرای این سیاست نیازمند نظام شناسایی و توزیع کارآمد است.

شوک انرژی و تبدیل به چرخه فشار

افزایش قیمت انرژی می‌تواند از طریق حمل‌ونقل، تولید مواد غذایی، کود شیمیایی، خدمات و فعالیت صنایع به دیگر بخش‌های اقتصاد منتقل شود. در کشورهایی که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف خوراک، حمل‌ونقل و نیازهای اولیه می‌شود، افزایش هزینه انرژی ممکن است فضای بیشتری برای کاهش مصرف سایر کالاها و خدمات باقی نگذارد. این مسئله در اقتصادهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد زیرا خانوارها معمولاً امکان کمتری برای جذب شوک‌های قیمتی دارند و دولت‌ها نیز ممکن است به دلیل محدودیت منابع، نتوانند به‌طور گسترده از مصرف‌کنندگان حمایت کنند.

در نتیجه، بحران انرژی می‌تواند به یک چرخه فشار تبدیل شود: افزایش هزینه سوخت، افزایش هزینه تولید و حمل‌ونقل، افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید، افت مصرف و محدود شدن منابع سرمایه‌گذاری. این چرخه در صورت طولانی شدن شوک انرژی، می‌تواند توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد.

ایران و امنیت تأمین انرژی

داده‌های عمومی بین‌المللی نشان می‌دهد ایران از نظر دسترسی پایه به برق در سطح پوشش تقریباً همگانی قرار دارد. بانک جهانی نرخ دسترسی جمعیت ایران به برق را در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱۰۰ درصد ثبت کرده، همچنین داده‌های سازمان ملل، دسترسی به سوخت‌ها و فناوری‌های پاک پخت‌وپز را حدود ۹۹ درصد گزارش می‌کند. این شاخص‌ها نشان می‌دهد وضعیت ایران از نظر دسترسی اولیه به انرژی با کشورهای دارای محرومیت گسترده از برق تفاوت دارد اما دسترسی پایه با امنیت، پایداری و استطاعت انرژی یکسان نیست.

شاخص دسترسی به برق، اتصال خانوار به خدمت را اندازه‌گیری می‌کند و به‌تنهایی نشان‌دهنده کیفیت برق‌رسانی، میزان محدودیت مصرف، هزینه انرژی برای خانوار یا پایداری عرضه نیست. از این منظر، تجربه ایران می‌تواند در یک مقایسه بین‌المللی نشان دهد بحران انرژی در کشورهای محروم از دسترسی، مرحله ابتدایی‌تری از زنجیره تأمین انرژی را تحت فشار قرار می‌دهد؛ یعنی اصل برخورداری از برق و سوخت پاک. در کشورهای دارای پوشش گسترده‌تر، مسئله ممکن است بیشتر به پایداری تأمین، سرمایه‌گذاری، قیمت و مدیریت عرضه و تقاضا مربوط باشد.

پاسخ فوری به همه بحران‌ها

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، سامانه‌های خورشیدی خارج از شبکه، مینی‌گریدها، بهبود بهره‌وری انرژی و تنوع سوخت‌های پخت‌وپز می‌تواند وابستگی برخی کشورها به واردات سوخت را کاهش دهد و تاب‌آوری آنها در برابر شوک‌های بین‌المللی را افزایش دهد. با این حال، توسعه این راهکارها به سرمایه‌گذاری اولیه، تأمین مالی ارزان، دسترسی به تجهیزات، شبکه برق، نیروی متخصص و برنامه نگهداری نیاز دارد.

برای کشورهایی که با محدودیت منابع مالی و بدهی مواجه‌اند، افزایش قیمت انرژی می‌تواند هم نیاز به سرمایه‌گذاری در انرژی پاک را بیشتر کند و هم تأمین مالی این سرمایه‌گذاری را دشوارتر سازد. بحران انرژی در نهایت نشان می‌دهد دسترسی به انرژی فقط موضوع تولید و عرضه نیست؛ توان مالی خانوار، ظرفیت دولت، کیفیت زیرساخت و امکان سرمایه‌گذاری نیز تعیین می‌کنند چه کسانی در دوره شوک انرژی از خدمات پایه محروم می‌شوند و چه کشورهایی می‌توانند از این بحران عبور کنند.

در حالی‌که بازارهای جهانی انرژی دنبال مسیرهای جایگزین برای تأمین نفت، گاز و فرآورده‌ها هستند، برای بخش بزرگی از جمعیت کشورهای فقیرتر، مسئله اصلی همچنان تأمین برق، سوخت پخت‌وپز و حفظ دسترسی به خدمات پایه انرژی است. اگر شوک قیمت و عرضه طولانی شود، خطر آن وجود دارد که بحران انرژی نه فقط هزینه زندگی را افزایش دهد بلکه بخشی از پیشرفت چند سال اخیر در دسترسی به انرژی را نیز از بین ببرد.