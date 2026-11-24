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دیدهشدن ترامپ در میدان نمازی شیراز
حضور فردی شبیه دونالد ترامپ در میدان نمازی شیراز سوژه توجه شهروندان شد.
به گزارش تابناک؛ انتشار تصاویری از مردی با کلاه قرمز و شباهت ظاهری به دونالد ترامپ در میدان نمازی شیراز، در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
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نظرات بینندگان
حیف شیراز حیف نماز که در کنار نام متعف ترامپ قرار بگیرد، تف به وجود نجس ترامپ.
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