بازار سهام روزی پرقدرت و یکپارچه سبز را به ثبت رساند؛ روندی که با رشد بیش از ۲۰۱ هزار واحدی شاخص کل، ورود ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی و رکوردشکنی ارزش معاملات همراه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار سهام در جریان معاملات امروز هم‌گام با پیشروی نرخ ارز در بازار آزاد، روزی پرقدرت و سراسر سبز را ثبت کرد تا شاخص‌های بورسی ارتفاع تازه‌ای را فتح کنند؛ روندی که در کنار رشد نماگرها، با هجوم نقدینگی حقیقی و چرخش پول از صندوق‌های درآمد ثابت به سمت سهام و دارایی‌های کالایی همراه شد.

بازدهی ۲.۴ درصدی شاخص کل بورس

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با جهشی ۲۰۱ هزار و ۶۸۵ واحدی، معادل ۲.۴ درصد رشد، در سطح ۸ میلیون و ۵۹۱ هزار واحد ایستاد. با این صعود چشمگیر، بازدهی یک‌ماهه شاخص کل به ۶.۸ درصد رسید.

فضای امروز تالار شیشه‌ای کاملاً یک‌طرفه بود؛ به‌طوری‌که ۹۰ درصد نمادهای بازار (۸۶۰ نماد) در محدوده مثبت معامله شدند و تنها ۹۷ نماد به رنگ قرمز درآمدند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایشی بیش از ۵۰ هزار واحدی و ثبت بازدهی ۲ درصدی، خود را به سطح ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد رساند تا نشان دهد تقاضا در تمامی لایه‌های بازار جریان دارد.

رکوردشکنی ارزش معاملات و کوچ نقدینگی

حجم و ارزش معاملات امروز نیز حکایت از رونق نسبی در بورس داشت. فعالان بازار در حالی بیش از ۸۳۲ هزار معامله به ارزش افزون بر ۴۵ هزار میلیارد تومان ثبت کردند که ارزش کل بازار سهام تهران به مرز ۳۰ هزار همت (معادل ۱۰۶ میلیارد دلار) بالغ شد.

بررسی نبض نقدینگی نشان می‌دهد که امروز ۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد معاملات خرد سهام شده است؛ در مقابل، صندوق‌ درآمد ثابت شاهد خروج همین میزان نقدینگی (۶ هزار میلیارد تومان) بودند که نشان‌دهنده تغییر فاز سرمایه‌گذاران از دارایی‌های کم‌ریسک به سمت بازارها پربازده است. ارزش سفارش‌های خرید نیز با ثبت رقم ۱۳.۳ همت در برابر یک همت سفارش فروش، برتری مطلق تقاضا را به تصویر کشید.

محرک‌های اصلی رشد شاخص و نقشه جابجایی نقدینگی در بورس

نمادهای شاخص‌ساز و بزرگ بازار نظیر «فملی» ، «فارس» ، «فولاد» ، «شپدیس» ، «وغدیر» و «پارسان» بیشترین نقش را در صعود امروز شاخص کل داشتند. در همین حال، گروه‌های مختلف بورسی شاهد جابجایی سنگین سرمایه بودند؛ صندوق‌های طلا با جذب ۱.۲ همت، صندوق‌های سهامی با ۸۰۰ میلیارد تومان، و گروه‌های شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و بانکی به ترتیب با ۵۹۲، ۵۳۳، ۲۸۶ و ۱۷۱ میلیارد تومان بیشترین میزان ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.

در سوی مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۶ همت، بیشترین بار خروج سرمایه را تحمل کردند و گروه‌های دارویی و کاشی‌وسرامیک در رتبه‌های بعدی خروج پول قرار گرفتند.

مقایسه بازدهی بازارها؛ طلا و اهرمی‌ها در صدر

نگاهی به عملکرد بازارهای مختلف در روز صعود دلار (عبور از کانال ۲۸۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که طلای ۱۸ عیار با ۶.۳ درصد بازدهی، پرچمدار سوددهی در میان دارایی‌ها بود. پس از آن صندوق‌های اهرمی با ۵.۴ درصد، سکه امامی با ۵.۳ درصد، صندوق‌های طلا با ۴.۹ درصد و دلار آزاد با ۳.۷ درصد رشد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. شاخص کل بورس نیز با ثبت بازدهی ۲.۴ درصدی، پابهپای بازارهای موازی روز پربازدهی را برای سرمایه‌گذاران رقم زد.



