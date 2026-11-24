در بخش نخست برنامه «روبه‌روی تصویر» تابناک با دکتر حسین محمدی‌سیرت، استاد دانشگاه و فعال سیاسی به بررسی موضوعات مختلفی از تاریخ سیاسی ایران تا تحولات روز پرداختیم. ریشه‌های تاریخی اختلافات ایران و آمریکا، ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، امکان مذاکره با واشنگتن و تفاوت میان مذاکرات تاکتیکی و راهبردی، از جمله محورهای این گفت‌وگو است.

در این گفت‌وگو همچنین درباره نقش مجلس شورای اسلامی در شرایط جنگی، مفهوم عقلانیت انقلابی و شخصیت‌هایی همچون شهید علی لاریجانی، شهید مصباح‌الهدی باقری و شهید سید ایثار طباطبایی صحبت کردیم.

بخش نخست گفت‌وگوی تابناک با دکتر حسین محمدی‌سیرت را در ادامه بخوانید:

تابناک: نخستین تصویر، مربوط به ماجرای تسخیر سفارت آمریکا است که به لانه جاسوسی معروف شد. فضای روابط ایران و آمریکا از مقطعی، حتی پیش از این ماجرا و از زمان کودتای ۲۸ مرداد، وارد شرایط خاصی شده است. اساساً آیا ممکن است ما و آمریکا روزی، با توجه به مباحثی که شما حتماً درباره آن دیدگاه‌های خود را دارید، پشت یک میز بنشینیم و به تفاهمی دست پیدا کنیم که به آن عمل شود و مشکلات و اختلافات تاریخی میان دو کشور واقعاً حل‌وفصل شود؟ این موضوع برای من جالب است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه مذاکراتی به‌صورت غیرمستقیم و از طریق میانجی‌ها در جریان است.

واقعیت این است که با توجه به ماهیت ما و ماهیت آمریکایی‌ها، چنین امکانی تقریباً وجود ندارد. حتی اگر امکان مصالحه‌ای هم فراهم شود، این مصالحه اقتضایی و کوتاه‌مدت خواهد بود. به اعتقاد من، ای‌کاش از ابتدای انقلاب به این باور می‌رسیدیم که امکان مذاکرات اقتضایی و کوتاه‌مدت وجود دارد، نه مذاکرات جامع و بلندمدت با هدف رفع تخاصم. در این زمینه نوعی افراط و تفریط اتفاق افتاده است؛ از یک‌سو، این تصور وجود داشته که تحت هیچ شرایطی و در هیچ موضوعی امکان گفت‌وگو وجود ندارد و از سوی دیگر، با تصوری رمانتیک و آرمان‌گرایانه، این انتظار مطرح بوده است که مذاکرات جامعی انجام دهیم.

برای پاسخ به این موضوع، به نخستین نامه عالی‌ترین مقام آمریکا به عالی‌ترین مقام کشورمان اشاره می‌کنم. در تاریخ ۱۵ آبان، کارتر نامه‌ای خطاب به امام خمینی(ره) می‌نویسد. این نامه با لحنی بسیار دوستانه آغاز می‌شود و او دو نماینده ویژه، رمزی کلارک و شخص دیگری را که نامش را به خاطر ندارم، به ایران می‌فرستد. پاسخ امام بسیار جالب است. من چندین بار، در میادین، ذیل مطالبی در مناسبت سیزدهم آبان مطرح کرده‌ام، به این موضوع اشاره کرده‌ام و در اینجا نیز آن را عرض می‌کنم.

بیشتر بخوانید:

سؤالی که ظریف را در هواپیما برآشفت

نخست اینکه نامه امام با «بسم‌الله» آغاز نمی‌شود و پیام امام نیز فاقد «بسم‌الله» است و این موضوع خود معنایی دارد. همان‌طور که می‌دانید، در قرآن کریم سوره توبه با «بسم‌الله الرحمن الرحیم» آغاز نمی‌شود و این مسئله قطعاً معنای خاصی دارد. امام حتی در جزوه شناخت سازمان مجاهدین نیز به نبود «بسم‌الله» تذکر داده بودند، طبیعتاً این موضوع بی‌دلیل نیست؛ زیرا امام(ره) به جزئیات توجه داشتند. اینکه چرا پیام با «بسم‌الله» آغاز نمی‌شود، به اعتقاد من، به این دلیل است که امام خود را در موضع قدرت می‌دیدند. ایشان به موضوع سال نهم هجرت توجه داشتند؛ سالی که پیامبر مکرم اسلام(ص) قدرت خود را در سراسر شبه‌جزیره عربستان تثبیت کرده بودند؛ از قلعه‌های خیبر در شمال گرفته تا طائف، هوازن و مکه در جنوب.

از این مقطع به بعد، موضوع «بسم‌الله» یا با ما یا بر ما. اما خودش را در موضع قدرت می‌بیند و نامه سوم شخص است در واقع نامه خطاب به کارتر نبود، بلکه پیام بود. در این پیام، امام(ره) به موضوع امکان مذاکره اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند امکان ملاقات با من وجود ندارد؛ اعضای شورای انقلاب نیز اجازه دیدار ندارند و هیچ مقام رسمی دیگری هم امکان ملاقات نخواهد داشت. اما نکته سوم و جالب‌تر، مسئله مذاکره است. امام(ره) می‌فرمایند اگر شاه مخلوع را بازگردانید و در امور داخلی ما مداخله نکنید، امکان مذاکره درباره برخی موضوعاتی که به نفع ملت است، فراهم خواهد بود. به اعتقاد من، از ابتدای انقلاب تا امروز، همین رویکرد وجود داشته است. البته منظورم دولت‌ها نیست؛ زیرا نظام با گفتمان کلان خود معنا پیدا می‌کند. فکر نمی‌کنم نگاه رهبران در این زمینه تفاوت کرده باشد. البته

شرایط امروز به‌شدت اقتضایی است. مذاکره با آمریکایی‌ها در شرایط کنونی، قطعاً با دوران پیش از شهادت رهبری تفاوت دارد. اگر در آن مقطع شرایط به ناامیدی نزدیک بود، امروز این وضعیت به‌مراتب فراتر از ناامیدی است. نمی‌گویم مذاکره حرام است، اما شرایط به‌اندازه‌ای حساس است که با فاصله‌ای بسیار اندک از عدم نتیجه و حتی حرمت قرار دارد. سوال شما را به این صورت می‌فهمم که جریان جمهوری اسلامی و جریان انقلاب اسلامی، امکان مذاکره مبنایی و کلان با آمریکایی‌ها را ندارند؛ مگر در شرایط اقتضایی و در موضوعات موردی، آن هم در مواردی که بتواند منافع کشور را تأمین کند. به‌جز این، هرگونه طراحی دیگری از نظر من نگاهی رمانتیک و غیرواقع‌بینانه است.

تجربه بیش از چهار دهه گذشته نیز همین موضوع را نشان داده است. اتفاقاً ما در مذاکرات اقتضایی و موردی، تجربه‌های نسبتاً موفقی هم داشته‌ایم. برای مثال، تجربه مذاکرات و توافق ما با آمریکایی‌ها در موضوع طالبان در افغانستان، نمونه‌ای از همین همکاری‌های موردی است. بد نیست در این زمینه به نکته‌ای اشاره کنم. یکی از جالب‌ترین خاطراتی که در این‌باره خوانده‌ام، در کتابی از سیدحسین موسویان آمده است. ایشان کتاب‌های متعددی در حوزه مذاکرات دارند و یکی از آن‌ها کتاب «ایران و ایالات متحده» است.

در مقطعی، آمریکایی‌ها پیغام دادند که برای همکاری در شمال افغانستان و شکست طالبان در کنار نیروهای احمد مسعود وارد همکاری شویم. آقای موسویان می‌گوید یکی از جالب‌ترین واکنش‌ها را شهید سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس، نشان داد. به نقل از ایشان، شهید سلیمانی به من گفت: «ببین، من یک دشمن مشترک با آمریکایی‌ها دارم که طالبان است. در آن مقطع، به‌ویژه موضوع تروریسم، کشتار و اقدامات طالبان مطرح بود. من با تروریسم مبارزه می‌کنم، اما اگر آمریکایی‌ها به همکاری خود وفادار بمانند و پس از آن نیز به این همکاری ادامه دهند، آرزوی شما غرب‌گراها برآورده خواهد شد.» این واکنش بسیار قابل تأمل است.

شهید سلیمانی خود می‌دانست که چنین چیزی محقق نخواهد شد. او به‌معنای واقعی کلمه دیپلمات بود و می‌دانست مذاکره با آمریکایی‌ها در یک موضوع اقتضایی، در صورتی که منافع ما تأمین شود، امکان‌پذیر است. اما در ادامه همین کتاب، به نقل از آقای روحانی، تعبیری مطرح می‌شود که مضمون آن این است: همکاری آمریکایی‌ها تاکتیکی است؛ به‌محض اینکه خرشان از پل بگذرد، دیگر با شما کاری نخواهند داشت. به اعتقاد من، عقلانیت انقلابی می‌گوید مذاکره تاکتیکی ممکن است، اما جریان رمانتیک معتقد است مذاکره می‌تواند به یک رابطه راهبردی منجر شود. من بر این باورم که جمهوری اسلامی احتمالاً می‌تواند در برخی موضوعات وارد مذاکرات تاکتیکی شود، اما امکان مذاکره راهبردی فراهم نیست.

درباره این تصمیم باید گفت که تاریخ متعلق به کسانی است که آن را روایت می‌کنند. روایت ما از تسخیر لانه جاسوسی، متأسفانه روایتی مبتنی بر واکنش است. منظورم چیست؟ یعنی روایت تاریخی ما از همین صحنه آغاز می‌شود. وقتی به منابع تاریخی مراجعه می‌کنیم، حتی در جدیدترین کتاب‌هایی که درباره روابط ایران و آمریکا نوشته می‌شوند، روایت از واکنش دانشجویان آغاز می‌شود؛ درحالی‌که این واکنش، عملی را در پس خود دارد. بسیار مهم است که تاریخ را در قالب عمل و عکس‌العمل ببینیم. چرا اساساً جامعه ایرانی به چنین اقدامی رسید؟ چرا دانشجویان به این تصمیم رسیدند؟ تاریخ روابط ما با آمریکایی‌ها صرفاً از این نقطه آغاز نمی‌شود، بلکه باید آن را از کودتای ۲۸ مرداد بررسی کرد. آمریکایی‌ها پس از کودتا، ایران را رها نکردند و رفتند؛ بلکه فردی را که با کودتا به قدرت رسانده بودند، به مدت ۲۵ سال حمایت کردند.

رهبر شهید می‌فرمایند که ما نجابت به خرج دادیم که تازه پس از انقلاب، سفارت آمریکا را نبستیم. و آنها از نجابت ما سوء استفاده کردند. همچنین، موضوع قطعنامه جاوید در اردیبهشت ۱۳۵۸ هنوز اتفاق نیفتاده بود، اما بیش از صد هزار نیرو و ناوگان نظامی آمریکا وارد خلیج فارس شدند. این اتفاقات هنوز رخ نداده بود، اما ما به‌طور طبیعی نگران تکرار کودتای ۲۸ مرداد بودیم. من و شما اکنون در دوران میانسالی هستیم، ببینید چقدر از فضای دوره اصلاحات فاصله گرفته‌ایم؛ درحالی‌که آن دوره برای ما چندان دور نیست و هنوز می‌توانیم با خاطرات آن زندگی کنیم. برای رهبران انقلاب، افرادی که در آن زمان در سنین میانسالی یا حتی جوانی بودند، کودتای ۲۸ مرداد و اتفاقات پس از آن، تنها ۲۵ سال فاصله داشت و کاملاً با خاطرات آن دوران زندگی می‌کردند. این اتفاقات برایشان کاملاً واقعی و ملموس بود.

طبیعی است که چنین واکنشی شکل بگیرد. تأکید می‌کنم که ما در روایت این اتفاق، کنشگرانه عمل نکردیم، و کتاب خوبی هم در این زمینه وجود دارد که آقای محبوبی طی دو سه سال گذشته نوشته‌اند، با عنوان «ایستگاه خیابان روزولت» ، واقعاً روایتی مستند و به دور از شعارزدگی از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران و شکل‌گیری لانه جاسوسی است. پیشنهاد می‌کنم این کتاب را مطالعه کنند و امیدوارم در آینده نزدیک ترجمه آن نیز منتشر شود. البته در کتاب «ولی نثر» دیدم که به این اثر ارجاع داده شده است و این نشان می‌دهد کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

تابناک: تصویر مربوط به مجلس شورای اسلامی است. از زمان آغاز جنگ، فضای مجلس به‌گونه‌ای پیش رفت که عملاً فعالیت آن متوقف شد. البته درباره اینکه مجلس اکنون باز است یا بسته، در تحلیل‌ها و تفسیرها اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و دو گروه در این زمینه با یکدیگر دچار اختلاف و چالش شده‌اند.

هم دوست دارم نظر شما را در این باره بدانم و هم واقعیت این است که نقش مجلس در اتفاقات اخیر، مشکلاتی که با آن مواجه هستیم و گره‌هایی که احتمالاً باز شده‌اند، از شما بپرسم. در شرایط فعلی، مردم بیش از هر زمان دیگری به نمایندگی و انعکاس صدای خود نیاز دارند. اکنون مردم در کف خیابان‌ها حضور دارند و صدای آن‌ها باید تا جایی در ساختار سیاسی کشور بازتاب پیدا کند. چه نهادی باید امکان این بازتاب را بیش از گذشته فراهم کند؟ طبیعتاً یکی از اصلی‌ترین ساختارها در این زمینه، مجلس شورای اسلامی است.

وقتی با اصطلاحاتی مانند «امت مبعوث» و «ملت کف خیابان» مواجه هستیم، با اتفاقی فوق‌العاده و ویژه روبه‌رو هستیم. این اتفاق در فضای غیررسمی قدرت شکل می‌گیرد و آنچه باید پژواک‌دهنده آن در فضای سیاسی کشور باشد، طبیعتاً پارلمان و مجلس است. احساس من این است که انفعال مجلس، به هر دلیلی که باشد، عملاً مانع انتقال این صدا به فضای سیاسی کشور می‌شود؛ چه در حوزه نظارت، چه مطالبه‌گری، چه قانون‌گذاری و چه سایر مسئولیت‌ها.

بخشی از تند شدن فضای خیابان نیز احتمالاً به این دلیل است که مردم احساس می‌کنند صدای آن‌ها به ساختار سیاسی کشور منتقل نمی‌شود. درحالی‌که مجلس اساساً نهادی برای نمایندگی و انعکاس صدای مردم است. اما درباره اینکه چرا مجلس فعال نیست، باید گفت بخشی از موضوع به اقتضائات امنیتی بازمی‌گردد. من این مسئله را درک می‌کنم. به نظر می‌رسد طرف مقابل به این جمع‌بندی رسیده است که با ترور اشخاص به نتیجه نمی‌رسد.

خداوند امام شهید را رحمت کند. ایشان ساختاری ایجاد کردند که تک‌تک سلول‌های آن شخصیت و تشخص دارند. اتفاقاً برخلاف برخی برنامه‌هایی که ظاهراً عدالت‌محور هستند، اما در لندن ضبط می‌شوند و با گفتمان عدالت‌خواهی، پروژه مشروعیت‌زدایی از نهادهای جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کنند، من معتقدم در شرایط فعلی، نهادزدایی یکی از احمقانه‌ترین برداشت‌ها از صدای عدالت‌خواهی است. اگر امام شهید به شهادت رسیدند، اما نهادهای ما شخصیت و اعتبار نداشتند، شورای عالی امنیت ملی، سپاه، ارتش، مجلس و سایر نهادها، این هرم را حفظ نمی‌کردند و ساختار فرو می‌ریخت.

اجازه بدهید کمی مفصل‌تر توضیح بدهم. شما می‌توانید این بخش را در صورت تمایل کوتاه کنید. ژنرال هایزر در پانزدهم دی‌ماه ۱۳۵۷ برای نجات محمدرضا پهلوی وارد تهران شد. او تمام تلاش خود را به کار می‌گرفت تا به قره‌باغی، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح، بگوید: «ببین، تو فرمانده ستاد کل هستی و برای خودت جایگاهی داری. همه از من می‌پرسند شاه چه زمانی می‌رود و همه از من می‌پرسند شاه در جلسه خصوصی به تو چه گفت.» این نشان می‌دهد که آن فرمانده و ساختار مستقل نظامی، هیچ شخصیت و تشخصی برای خود نداشتند. اما امام شهید، همان‌طور که خودشان از شخصیت و تشخص برخوردار بودند، به تک‌تک این سلول‌های ساختار نیز شخصیت دادند.

بیشتر بخوانید:

دستمریزاد به پزشکیان؛ نیاز به جراحی داریم

من قطعاً به دنبال تضعیف نهادهای جمهوری اسلامی ایران نیستم. در شرایط فعلی، تخریب نهادها، حتی به بهانه عدالت‌خواهی و انعکاس صدای انقلاب و طرح چنین شعارهایی، حماقت است. البته انتقاد از نهادها موضوع دیگری است و باید میان انتقاد و تخریب تفاوت قائل شد. این نکته دوم است.

نکته سوم اینکه فکر می‌کنم مجلس برای شرایط جنگی، برنامه منظم و مشخصی نداشته است. مجلس می‌توانست با الگویی مشخص، نقش خود را در این شرایط تعریف کند. احتمالاً یکی از اهداف دشمن، حذف نهادهاست. فرض کنید مجلس با چنین رویکردی مواجه شود و خلأهای ساختاری را تشخیص دهد؛ طبیعتاً باید برای شرایط جنگی، تصویر و برنامه مشخصی برای ایفای نقش خود داشته باشد. به نظر من، مواضع مجلس و رئیس مجلس در جایگاه آفند و حمله، در موارد بسیاری قابل فهم و تحسین است، اما در جایگاه پدافند، برداشت من این است که مجلس آمادگی کافی نداشته است.

نکته آخر را هم درباره برخی اتفاقاتی مطرح می‌کنم که تا حدودی تعطیلی مجلس را توجیه‌پذیر کرده است. برخی از دوستان ما که بسیار هم انقلابی هستند، به این نکته توجه نمی‌کنند که در شرایطی که رهبری، حتی در تندترین پیام خود، انتقاد صریحی را مطرح می‌کنند، اما رئیس‌جمهور را از حیز انتفاع خارج نمی‌کنند و همچنان بر دلسوزی او تأکید دارند، در واقع ایشان با وجود انتقاد، جایگاه رئیس‌جمهور را به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و مسئول اجرایی کشور حفظ می‌کنند. در چنین فضایی که رهبری با وجود انتقادهای صریح، از جایگاه رئیس‌جمهور حمایت می‌کنند، عده‌ای به دنبال طرح پروژه عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور هستند. به نظر من باید این سه یا چهار اتفاق را در بررسی این تصویر و ارزیابی عملکرد مجلس در نظر گرفت. امیدوارم همه این نکات منتقل شود.

تابناک: یکی از ضرورت‌هایی که ظاهراً احساس می‌شود، این است که اگر مجلس بخواهد روال عادی خود را دنبال کند، جدا از مباحث امنیتی، باید به این نکته توجه داشته باشد که فضای کنونی دیگر فضای پیش از جنگ نیست. در شرایط فعلی، هر صدایی، به‌ویژه صدایی که از مجلس بلند می‌شود، لزوماً شنیده نخواهد شد و ممکن است نتواند تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.

برای من موضوع نهادزدایی خیلی مهم است، طبیعتاً ممکن است نسبت به بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی ایران، از منظر شخصی خودم منتقد باشم، اما در نهایت، در اختلاف میان یک شخص و یک نهاد، خودم را حامی ایده نظام انقلابی می‌دانم. من هم انقلابی هستم و نظام را نیز بخشی از ایده انقلابی‌گری خودم می‌دانم.

تابناک: تصویر بعد مربوط به شهید لاریجانی است. ارزیابی شما از شخصیت ایشان چیست؟ آیا تاکنون جلسه مستقیمی با ایشان داشته‌اید؟

یکی دو بار با ایشان جلسه داشتم. واقعاً پیش از ورودشان به انتخابات ریاست‌جمهوری، در یکی دو جلسه که از استادان جوان دانشگاه‌های تهران دعوت کرده بودند، خدمت ایشان رسیدم.

تابناک: ارزیابی شما از شخصیت و مدیریت‌شان در شورای عالی امنیت ملی چه بود؟

یک واژه در صحبت‌های آقای شهید بود مسئله «عقلانیت انقلابی». نمی‌خواهم قدسی‌سازی کنم؛ زیرا ما معمولاً این کار را پیش از شهادت یا پس از شهادت افراد انجام می‌دهیم. اما وقتی عملکرد ایشان را مرور می‌کنیم، به‌ویژه پس از تأیید نشدن صلاحیتشان در انتخابات ریاست‌جمهوری، نوعی عقلانیت انقلابی را در رفتار ایشان می‌بینیم. ایشان در عین اعتراض و مکاتبه، همچنان خود را در چارچوب نظام تعریف می‌کردند و عقلانیت انقلابی از خود نشان می‌دادند.

اگر بخواهیم پس از پیروزی انقلاب، شخصیت‌هایی را به‌عنوان نماد عقلانیت انقلابی معرفی کنیم، قطعاً یکی از آن‌ها شهید لاریجانی است. کنشی که ایشان پس از جنگ ۱۲ روزه انجام دادند نیز قابل توجه است. ایشان در جایگاه تبیین‌گری قرار گرفتند و از موقعیت و جایگاه رسمی خود فاصله گرفتند و در قالب یک مقام تبیین‌گر ظاهر شدند.

خاطره‌ای هم از ایشان دارم. به یاد می‌آورم که قرار بود برای سخنرانی به امامزاده قاضی‌الصابر بروند. و آن شب قرار بود من صحبت کنم، در مسیر بودم تا به آنجا برسم که بچه‌های امامزاده تماس گرفتند و گفتند آقای لاریجانی قرار است برای سخنرانی بیایند. پوسترهای برنامه هم منتشر شده بود. البته من آدم مشهوری به این معنا نیستم، اما برخورد آن‌ها با من به‌گونه‌ای بود که احساس کردم دیگر حضور من موضوعیتی ندارد! بااین‌حال، آن سخنرانی بسیار معروف شد. البته با خودم شوخی می‌کردم که هرکسی جای من صحبت کند، احتمالاً شهید می‌شود! اما جدا از این شوخی، ایشان نشستند و سخنرانی خود را آغاز کردند. به نظرم این اقدام کاملاً بی‌سابقه و حرکتی فوق‌العاده بود. من شهید لاریجانی را از منظر عقلانیت انقلابی،

شخصیتی برجسته می‌دانم. ایشان نه انقلابی‌گری را به بهانه محافظه‌کاری ذبح کردند و نه به بهانه محافظه‌کاری و عقلانیت، از انقلابی‌گری فاصله گرفتند. من شهید لاریجانی را در مجموع، در همین چارچوب می‌بینم. البته ممکن است خودم نسبت به بخشی از عملکرد ایشان در دوره‌ای از تاریخ کشور انتقاد داشته باشم، اما این موضوع از ارزیابی کلی من نسبت به شخصیت ایشان جداست. در این زمینه، موضوع اعتدال هم قابل توجه است. در جلسه‌ای که طی دو سه روز با دانشجویان داشتم، به آن‌ها گفتم ما درگیر دوگانه‌هایی هستیم؛ برای مثال، دوگانه نظام و انقلاب، درحالی‌که باید از نظام انقلابی صحبت کنیم.

در فضای دانشگاه نیز با دوگانه‌هایی مانند علم یا مکتب مواجه هستیم؛ اینکه باید علمی صحبت کنیم یا مکتبی. دوگانه آرمان‌گرایی و واقع‌بینی نیز وجود دارد. همچنین این پرسش مطرح است که آیا من به‌عنوان استاد دانشگاه باید وارد میدان شوم و صحبت کنم یا خیر؛ آیا چنین کاری خارج از چارچوب آکادمیک است یا نه؟ با جایگاه آکادمیک فاصله دارد، به اعتقاد من، هنر جمهوری اسلامی تربیت انسان‌هایی است که آقای شهید نماد اوج چنین تعادلی بود.

برای توضیح این موضوع، می‌خواهم به کتاب خاطرات معروف رهبر انقلاب، «خون دلی که لعل شد» ، اشاره کنم. ایشان در صفحه ۵۶ این کتاب می‌فرمایند که دو خط را با یکدیگر ترکیب کرده‌اند: خط روشنگری و خط مقاومت. ایشان در ادامه توضیح می‌دهند که برخی افراد در حوزه علمی و فکری فعالیت می‌کردند و برخی دیگر در مسیر مبارزه و مقاومت بودند، ایشان فرمودند برای ثبت در تاریخ می‌گویم از معدود افرادی بودند که در تمام مقاطع انقلاب، هر دو مسیر را با یکدیگر پیش بردند؛ هم فعالیت علمی و فکری داشتند و هم فعالیت انقلابی و مبارزاتی. من آقای شهید را نماد این تعادل می‌دانم و معتقدم شهید لاریجانی در این تعادل، عقلانیت انقلابی، یکی از شخصیت‌های برجسته و قابل توجه بودند.

تابناک: تصویر بعد، یکی از دانشمندان هسته‌ای را می‌بینیم که در جریان جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند. درباره بسیاری از شهدای هسته‌ای مطالب زیادی شنیده‌ایم و تصاویر و گزارش‌های متعددی از آن‌ها منتشر شده است؛ اما فکر می‌کنم این شهید از جمله افرادی هستند که کمتر درباره ایشان صحبت شده است. اگر ممکن است درباره ایشان توضیح دهید و ما را با شخصیتشان آشنا کنید.

شهید سید ایثار طباطبایی، فردی بسیار آرام، بی‌ادعا و کم‌سروصدا بودند. فکر می‌کنم شاید به همین دلیل هم تاکنون کمتر درباره ایشان صحبت شده است.

تابناک: هنگام شهادت چند سال داشتند؟

احتمالاً حدود ۴۵ سال داشتند. ما هم‌محله‌ای بودیم و در مسجد محل با یکدیگر رفاقت و رفت‌وآمد داشتیم. آقای سید ایثار طباطبایی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بودند؛ فردی بسیار بااستعداد و متواضع. ایشان از من بزرگ‌تر بودند و در موقعیت‌های مختلف یکدیگر را می‌دیدیم. با وجود اینکه خودشان اهل فکر و اندیشه بودند، بسیار متواضعانه از من سؤال می‌کردند و نظر مرا جویا می‌شدند. ایشان فردی اهل تفکر و معنویت بودند. پوشش و رفتار بسیار عادی و ساده‌ای داشتند و از خانواده‌ای به‌شدت متواضع بودند. در عین حال، بسیار اهل فکر و مطالعه بودند. در مسجد محل، کتابخانه‌ای داشتیم و انجمن علمی و مجموعه‌ای با عنوان انجمن اهل قلم یا چیزی شبیه به آن نیز فعالیت می‌کرد. ایشان یکی از دوستانی بودند که در آن جمع، بسیار اهل مطالعه و تفکر بودند. واقعیت این است که من نمی‌دانستم ایشان به شهادت رسیده‌اند. اگر یادتان باشد،

در اوج جنگ ۱۲ روزه، مراسم تشییع تعدادی از شهدا در قطعه ۴۶ بهشت زهرا برگزار شد. من در آن زمان از سفر به تهران بازمی‌گشتم که یکی از دوستان محل برایم پیامک فرستاد و اطلاع داد مراسم تشییع پیکر شهید سید ایثار ساعت ۹ در بهشت زهرا برگزار می‌شود. من در محدوده اتوبان کرج بودم. شنیدن این خبر برایم بسیار تلخ بود؛ اصلاً تصور نمی‌کردم ایشان به شهادت رسیده باشند و از این موضوع اطلاعی نداشتم. مستقیماً به سمت بهشت زهرا حرکت کردم و به خانواده‌ام گفتم که به آنجا می‌روم. اگر یادتان باشد، اصلاً مراسم تشییع پیکر شهدا در محله‌ها برگزار نشد. پیکرها را به بهشت زهرا آوردند و مسیر بسیار کوتاهی تا قطعه ۴۶ طی شد. شهید سید ایثار طباطبایی و همسرشان را نیز در یک قبر به خاک سپردند.

فکر می‌کنم این شهادت و اتفاقی که برای ایشان افتاد، بسیار معنادار است. همین چند وقت پیش هم به بهشت زهرا رفتم. آنجا با خودم فکر می‌کردم اینکه می‌گویند «شهید نباشی، شهید نمی‌شوی» ، درباره ایشان مصداق دارد. این تواضع، فروتنی، اخلاص و در عین حال تأثیرگذاری، در شخصیت شهید طباطبایی کاملاً معنادار بود. امیدوارم ایشان شفیع ما هم باشند.