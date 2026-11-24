به گزارش تابناک؛ معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اطلاعیه ای اعلام کرد که دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی همچنین واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کشور در دو نوبت در تاریخ‌های ۱۰ دی‌ماه و ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۵ در دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، ایران، تبریز، تهران، شهیدبهشتی، مشهد، شیراز، کردستان، کرمان و دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می‌شود.

داوطلبان می‌توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir از تاریخ ۱۵ آذرماه تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

تذکر ۱: جهت ثبت‌نام، داوطلب باید با مراجعه به سایت سنجش، نسبت به پرداخت اینترنتی مبلغ ۷۰۵ هزارتومان اقدام کرده و با دریافت کد پرداخت، مراحل ثبت‌نام را آغاز کند.

توجه: استفاده از خدمات پیامکی ۲۰ هزارتومان است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار (به مبلغ ۷۲۵ هزار تومان) و دریافت کد پرداخت جهت ثبت‌نام اقدام نماید. (مبلغ تعیین‌شده بر اساس ضوابط مرکز سنجش بوده و از طریق سایت مرکز اعلام شده است).

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام اینترنتی

الف) اصل مدارک شامل موارد زیر باید اسکن و با فرمت JPG و حداکثر حجم ۳۰۰ KB ذخیره و بارگذاری شود.

ب) مشخصات داوطلب باید در فرم ثبت‌نام به زبان فارسی درج شود.

۱. تصویر کارت ملی (پشت و رو)

۲. تصویر تمام صفحات شناسنامه

۳. تصویر آخرین مدرک تحصیلی (تصویر اصل دانشنامه یا گواهی فراغت از تحصیل از دانشگاه محل تحصیل)

۴. تصویر یک قطعه عکس ۳×۴ که در سال جاری گرفته شده

۵. مدارک تحصیلی خارج از کشور باید به تأیید یکی از وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

۶. تصویر حکم کارگزینی

۷. تصویر فایل رزومه کاری

۸. تصویر فایل انگیزه‌نامه (Letter of Interest)

۹. تصویر مدرک زبان (اجباری نیست)

۱۰. مدارک مورد نیاز برای پذیرفته‌شدگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

اصل و کپی مدارک نشان‌دهنده وضعیت داوطلب جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران

توجه: زمان و محل مصاحبه و ضوابط مربوط به آن متعاقباً اعلام می‌گردد.

کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه‌ی آزمون گروه اول: روز سه شنبه ۸ دی‌ماه تا روز چهارشنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۵

کارت ورود به جلسه‌ی آزمون گروه دوم: روز سه شنبه مورخ ۱۵ دی‌ماه تا ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۵

متقاضیان موظفند کارت ورود به جلسه خود را از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی پرینت کنند.