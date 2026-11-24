متقاضیان تغییر نام یا نام خانوادگی برای ثبت درخواست خود نیازی به مراجعه حضوری ندارند و باید درخواستشان را مستقیماً در سامانه سهیم سازمان ثبت احوال کشور ثبت کنند.

به گزارش تابناک؛ سازمان ثبت احوال کشور، «تغییر نام و نام خانوادگی» را از طریق سامانه سهیم به نشانیhttps://sahim.sabteahval.ir به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌کند.

متقاضیان تغییر نام یا نام خانوادگی برای ثبت درخواست خود نیازی به مراجعه حضوری ندارند و باید درخواستشان را مستقیماً در سامانه سهیم سازمان ثبت احوال کشور به نشانی https://sahim.sabteahval.ir ثبت کنند.



