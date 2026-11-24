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غیرحضوری شدن «تغییر نام و نام خانوادگی»
متقاضیان تغییر نام یا نام خانوادگی برای ثبت درخواست خود نیازی به مراجعه حضوری ندارند و باید درخواستشان را مستقیماً در سامانه سهیم سازمان ثبت احوال کشور ثبت کنند.
به گزارش تابناک؛ سازمان ثبت احوال کشور، «تغییر نام و نام خانوادگی» را از طریق سامانه سهیم به نشانیhttps://sahim.sabteahval.ir بهصورت غیرحضوری ارائه میکند.
متقاضیان تغییر نام یا نام خانوادگی برای ثبت درخواست خود نیازی به مراجعه حضوری ندارند و باید درخواستشان را مستقیماً در سامانه سهیم سازمان ثبت احوال کشور به نشانی https://sahim.sabteahval.ir ثبت کنند.
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