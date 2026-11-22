به گزارش تابناک؛ معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار کرد: در وزارت کشور دو حوزه با این موضوع ارتباط دارند؛ یکی حوزه امنیتی که نظرات را تجمیع و اعلام می‌کند و پیش‌تر نظر موافق خود را اعلام کرده است و دیگری معاونت عمرانی به‌عنوان دبیر شورای حمل‌ونقل و ترافیک که بررسی‌های خود را انجام داده است. وی افزود: شورای حمل‌ونقل و ترافیک نیز در بررسی‌های خود بر ضرورت تسریع در ساماندهی این موضوع تأکید کرده است.

زینی‌وند با اشاره به موانع قانونی و اجرایی این موضوع گفت: یکی از موانع، این بود که در قوانین فعلی، فراجا برای فراهم کردن شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت، به‌گونه‌ای مکلف شده بود که موضوع گواهینامه مردان در قانون مورد اشاره قرار گرفته بود. وی ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به مسائل عرفی، فرهنگی و شرعی، در حوزه آموزش موتورسیکلت، موضوع استفاده از مربیان زن و مرد نیز مطرح است و فراجا که تاکنون گواهینامه موتورسیکلت را فقط برای مردان صادر کرده بود، زیرساخت و آمادگی لازم را برای این موضوع نداشت.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: این مانع نیز در اواخر سال گذشته از سوی دولت برطرف شد و دولت در قالب یک تصویب‌نامه، فراجا را مکلف کرد با فراهم کردن آموزش بانوان، ایجاد زیرساخت‌های لازم، آموزش مربیان و به‌کارگیری مربیان زن، مقدمات آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را فراهم کند. وی همچنین گفت: از نظر وزارت کشور، اقداماتی که باید در این زمینه انجام می‌شد، صورت گرفته است. دولت نیز بر اساس نظرات وزارت کشور تصویب‌نامه مربوط را صادر کرده و اکنون موضوع در مرحله بررسی‌ها و اقدامات بعدی دستگاه‌های متولی قرار دارد. ما نیز پیگیر هستیم تا این موضوع که نیازمند ساماندهی جدی است، هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.