عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش

جزیره کیش در دومین فستیوال بانوان موسیقی نواحی و حرکات آیینی، صحنه تجلی فرهنگ و هنر سنتی ایران زمین شد؛ رویدادی که در آن گروه‌های برجسته آیینی از سیستان و بلوچستان، خراسان، آذربایجان، بوشهر و خوزستان به اجرای برنامه پرداختند.