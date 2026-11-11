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کد خبر: 4201156

عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش

جزیره کیش در دومین فستیوال بانوان موسیقی نواحی و حرکات آیینی، صحنه تجلی فرهنگ و هنر سنتی ایران زمین شد؛ رویدادی که در آن گروه‌های برجسته آیینی از سیستان و بلوچستان، خراسان، آذربایجان، بوشهر و خوزستان به اجرای برنامه پرداختند.

عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش
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برچسب ها

بانوانکیشموسیقی نواحیعکس خبری

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

بهتر نیست جلوی این گونه برنامه های خلاف عفت عمومی گرفته شود؟ تا کی شاهد دهن کجی به امت مبعوث باشیم؟!

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