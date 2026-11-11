صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 732بازدید۱ پ کد خبر: 4201156 ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۰:۱۷ عکس: نوای موسیقی نواحی بانوان در کیش جزیره کیش در دومین فستیوال بانوان موسیقی نواحی و حرکات آیینی، صحنه تجلی فرهنگ و هنر سنتی ایران زمین شد؛ رویدادی که در آن گروههای برجسته آیینی از سیستان و بلوچستان، خراسان، آذربایجان، بوشهر و خوزستان به اجرای برنامه پرداختند. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هابانوانکیشموسیقی نواحیعکس خبری مطالب مرتبطعکس: سفر رئیس جمهور به ترکیهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰عکس: اولین شب مراسم عزاداری فاطمیه در زینبیه از طرف رهبر معظم انقلابتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹عکس: مراسم تشییع پیکر کوروش زارعیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۱ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۰:۲۷ +۲ −۰ پاسخ بهتر نیست جلوی این گونه برنامه های خلاف عفت عمومی گرفته شود؟ تا کی شاهد دهن کجی به امت مبعوث باشیم؟! دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
بهتر نیست جلوی این گونه برنامه های خلاف عفت عمومی گرفته شود؟ تا کی شاهد دهن کجی به امت مبعوث باشیم؟!
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.