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تصادف مرگبار موتورسیکلت و پژو ۴۰۵ در ورامین
سخنگوی اورژانس استان تهران از جانباختن یک نفر و مصدومیت ۶ نفر در پی برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی پژو ۴۰۵ در محدوده چرمشهر ورامین خبر داد.
به گزارش تابناک، شروین تبریزی، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از وقوع تصادف میان یک دستگاه موتورسیکلت و خودرو پژو ۴۰۵ در محدوده چرمشهر ورامین خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۷: ۲۲ به مرکز اورژانس اعلام شد.
وی با اشاره به تلفات این حادثه اظهار کرد: در پی این تصادف، یک نفر جان خود را از دست داد و ۶ نفر نیز مصدوم شدند.
سخنگوی اورژانس استان تهران افزود: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی از سوی کارشناسان اورژانس، سه مصدوم به بیمارستان شهید مفتح ورامین و سه مصدوم دیگر به بیمارستان شهدای ۱۵ خرداد این شهرستان منتقل شدند.
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