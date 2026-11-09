تصادف مرگبار موتورسیکلت و پژو ۴۰۵ در ورامین

به گزارش تابناک، شروین تبریزی، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از وقوعمیان یک دستگاهدر محدوده چرمشهرخبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۷: ۲۲ به مرکزاعلام شد.

وی با اشاره به تلفات این حادثه اظهار کرد: در پی این تصادف، یک نفر جان خود را از دست داد و ۶ نفر نیز مصدوم شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران افزود: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی از سوی کارشناسان اورژانس، سه مصدوم به بیمارستان شهید مفتح ورامین و سه مصدوم دیگر به بیمارستان شهدای ۱۵ خرداد این شهرستان منتقل شدند.