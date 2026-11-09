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تصادف مرگبار موتورسیکلت و پژو ۴۰۵ در ورامین

سخنگوی اورژانس استان تهران از جان‌باختن یک نفر و مصدومیت ۶ نفر در پی برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی پژو ۴۰۵ در محدوده چرمشهر ورامین خبر داد.

کد خبر: 4200869تاریخ انتشار: 342 بازدید۰
حادثه
به گزارش تابناک، شروین تبریزی، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از وقوع تصادف میان یک دستگاه موتورسیکلت و خودرو پژو ۴۰۵ در محدوده چرمشهر ورامین خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۷: ۲۲ به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی با اشاره به تلفات این حادثه اظهار کرد: در پی این تصادف، یک نفر جان خود را از دست داد و ۶ نفر نیز مصدوم شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران افزود: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی از سوی کارشناسان اورژانس، سه مصدوم به بیمارستان شهید مفتح ورامین و سه مصدوم دیگر به بیمارستان شهدای ۱۵ خرداد این شهرستان منتقل شدند.

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برچسب ها

تصادفموتورسیکلتورامینپژو 405تصادف رانندگیکشته و مصدوم

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