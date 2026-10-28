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کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۹۴
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۰۸:۲۲
نبض خبر
لحظات رانندگی پرخطر و تصادف مرگبار با کامیون
ویدیوی یک جوان بیاحتیاط از لحظات رانندگی پرخطرش و تصادف مرگبار با کامیون در یکی از اتوبانهای تهران را میبینید.
برچسبها
تصادف
ویدیو
اتوبان های تهران
رانندگی پر خطر
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