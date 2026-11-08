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تردد موتورسیکلت در معابر تهران ممنوع شد

معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به بارش باران در پایتخت، از ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها در معابر خبر داد و به رانندگان درباره لغزندگی خیابان‌ها هشدار داد.

کد خبر: 4200555تاریخ انتشار: 2469 بازدید۲

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به گزارش تابناک؛ سرهنگ فیروز کشیر گفت: امروز یکشنبه مصادف با هفدهم آبان ماه ۱۴۰۵ شاهد بارش نزولات آسمانی در کلان‌شهر تهران هستیم.

وی افزود: رعایت فاصله طولی با وسیله نقلیه مقابل به علت لغزنده بودن معبر ضروری است و سیستم گرمایشی خودرو باید آماده به کار باشد. حتماً اگر در یک تقاطع مشاهده کردید که ترافیک سنگین است و چراغ برای شما در آن تقاطع سبز است، حرکت نکنید و پشت خط ایست بایستید و اجازه دهید قسمت دیگری از تقاطع عبور کنند تا راه مقابل شما باز شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تردد موتورسیکلت با توجه به بارش باران و نزولات آسمانی کلاً ممنوع است و هیچ موتورسواری در معابر با توجه به لغزنده بودن معبر و بارش باران حق تردد ندارد.

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برچسب ها

ممنوعمعابر تهرانتردد موتورسیکلت

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نظرات بینندگان

ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۲:۲۸

با این کار کاملاً موافقم

ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۲:۲۷

هر دم از این باغ بری می رسد نغزتر از نغز تری می رسد

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