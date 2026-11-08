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خبر خوب برای زنان موتور سوار

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از قانونی شدن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داد و تأکید کرد پلیس باید این مصوبه را اجرا کند.

کد خبر: 4200588تاریخ انتشار: 5328 بازدید۴

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به گزارش تابناک؛ زهرا بهروزآذر با اشاره به روند قانونی تصویب این موضوع اظهار کرد: از نظر قانونی این مسئله حل شده و نیروی انتظامی بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران مکلف است گواهینامه موتورسیکلت را برای زنان صادر کند.

مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ابلاغ شد؛ پلیس مکلف به اجراست

وی در پاسخ به این سوال که این موضوع نیاز به تایید مجلس دارد؟ افزود: طبق روند هیئت تطبیق نیز از نظر انطباق با قوانین بالادستی بررسی می‌شود و بعد از ۱۰ روز وقتی عدم مغایرتی اعلام نشد، عملا ابلاغ می‌شود و اکنون مصوبه ابلاغ شده و پلیس موظف به اجرای آن است.

امنیت زنان موتورسوار؛ دغدغه‌ای فراتر از صدور گواهینامه

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه دغدغه معاونت از ابتدای پیگیری موضوع، تأمین امنیت زنان موتورسوار بوده است، ادامه داد: تمام نگرانی و دغدغه ما از زمان ورود به این موضوع، امنیت زنان بوده است؛ اینکه اگر بانوان موتورسوار دچار خسارتی شدند، وضعیت آنها مورد توجه قرار گیرد. البته بدلیل جنگ و مشکلات ایجاد شده شرایط نیروی انتظامی را درک می‌کنیم.

منبع: ایسنا

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برچسب ها

موتورسیکلتگواهینامهزنان موتورسوارزهرا بهروز آذر

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۴
در انتظار بررسی:
۷
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

خیلی خوبه

مریمکشور اتصال: IR

خدا خیرتون بده. ممنون

ناشناسکشور اتصال: JP

خب ٫….!دیگه چه خبر…!؟

ناشناسکشور اتصال: IR

اجرایی نخواهد شد

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