قطر و آمریکا در بیانیه‌ای مشترک با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز، خواستار تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در این آبراه حیاتی شدند.

به گزارش تابناک؛ قطر و آمریکا در بیانیه‌ای مشترک بر پایبندی خود به حفظ آزادی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز تأکید کردند.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، در این بیانیه آمده است که تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز، امری اساسی برای امنیت منطقه و ثبات عرضه انرژی به شمار می‌رود.

قطر و آمریکا همچنین بر تعهد خود به تعمیق همکاری‌ها و تقویت اولویت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق فعالیت‌های دیپلماتیک تأکید کردند.

پیشتر نیز وزارت امور خارجه قطر از برگزاری نشست میان مقامات قطری و آمریکایی خبر داد که در جریان آن، آخرین تحولات منطقه‌ای، راه‌های تقویت ثبات و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز منازعات مورد بررسی قرار گرفت.

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در گفت‌وگو با الجزیره گفته بود: وضعیت غرب آسیا تحمل تشدید تنش جدید میان آمریکا و ایران را ندارد.

وی در ادامه افزود: با ایران و آمریکا برای احیای مسیر مذاکرات تلاش می‌کنیم.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر تصریح کرد: گفت‌وگوی راهبردی با آمریکا، رکن اساسی روابط ما با این کشور است و به دنبال تقویت همکاری در حوزه‌های دفاعی هستیم.

منبع: ایسنا