در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، سردر سینماهای ایران پر بود از نام‌هایی که گاهی خودشان به‌اندازه یک داستان کامل حرف داشتند. تماشاگر هنوز وارد سالن نشده بود که با «قیصر» ، «گردن‌کلفت» ، «مرد خدا» ، «دختر فراری» ، «گنج قارون» یا «سلطان قلب‌ها» روبه‌رو می‌شد؛ عنوان‌هایی که قرار بود در چند کلمه، حال‌وهوای فیلم را به او بفروشند. یکی وعده انتقام و مردانگی می‌داد، دیگری از عشق و ثروت می‌گفت و آن یکی کنجکاوی تماشاگر را درباره زنی برمی‌انگیخت که از خانه یا قواعد معمول زندگی بیرون زده بود.





به گزارش تابناک، این اسم‌ها فقط برچسب‌هایی برای تشخیص فیلم‌ها نبودند. بخشی از زبان تبلیغاتی سینمایی بودند که برای جلب مخاطب، به واژگان آشنای کوچه و بازار، قصه‌های عامه‌پسند، باورهای اخلاقی و آرزوهای روزمره مردم تکیه می‌کرد. اگر مجموعه عنوان‌های سینمای ایران پیش از سال ۱۳۵۷ را کنار هم بگذاریم، با یک فرهنگ لغت کوچک روبه‌رو می‌شویم؛ فرهنگ لغتی که در آن می‌توان ردپای قهرمان محبوب، ترس از فروپاشی خانواده، شیفتگی به پول و کامیابی، حساسیت نسبت به آبرو و حتی تصور مردم از شهر جدید را پیدا کرد. این نام‌ها لزوماً آینه بی‌واسطه جامعه نبودند؛ آن‌ها محصول تصمیم تهیه‌کننده و پخش‌کننده‌ای هم بودند که می‌دانست برای فروش بلیت باید چه کلمه‌ای را روی پرده و پوستر بنشاند. درست به همین دلیل، مطالعه‌شان جذاب است: هم از جامعه‌ای که تماشاگران در آن زندگی می‌کردند خبر می‌دهند و هم از صنعتی که می‌کوشید سلیقه همان تماشاگران را بشناسد و شکل بدهد.

وقتی نام فیلم، قهرمان را پیش از شروع داستان معرفی می‌کرد

در سینمای عامه‌پسند و مبتذل ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، عنوان فیلم اغلب کار معرفی شخصیت اصلی را هم بر عهده می‌گرفت. تماشاگر با شنیدن نام‌هایی مثل «جان‌سخت» ، «شکست‌ناپذیر» ، «همیشه قهرمان» ، «فاتح دل‌ها» یا «تنها مرد محله» تقریباً می‌توانست حدس بزند قرار است با چه نوع شخصیتی روبه‌رو شود؛ مردی که در برابر دشواری‌ها عقب نمی‌نشیند، در محله برای خودش اعتباری دارد و احتمالاً در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید به‌جای دیگران تصمیم بگیرد و دست به عمل بزند.

این شیوه نام‌گذاری به یک ویژگی مهم سینمای تجاری آن دوره مربوط می‌شد: شخصیت باید سریع شناخته می‌شد. در فیلمی که قرار بود در چند هفته مخاطب جذب کند، فرصت چندانی برای معرفی تدریجی قهرمان وجود نداشت. عنوان فیلم، پوستر، عکس بازیگر و آگهی روزنامه باید از همان ابتدا تصویری روشن از جنس قصه می‌ساختند. به همین دلیل، صفت‌هایی که در زندگی روزمره برای توصیف آدم‌ها به کار می‌رفتند، به ابزار تبلیغاتی سینما تبدیل شدند. «تپلی» ، «عیالوار» ، «کج‌کلاخان» ، «نخاله قهرمان» و «صد کیلو داماد» از همین جنس‌اند. این اسم‌ها بیش از آنکه به یک موقعیت پیچیده داستانی اشاره کنند، بر یک ویژگی ظاهری یا رفتاری انگشت می‌گذارند؛ ویژگی‌ای که قرار است تماشاگر با آن بخندد، کنجکاو شود یا شخصیت را به خاطر بسپارد.

در این میان، «قیصر» جایگاه متفاوتی دارد. این عنوان نام یک شخصیت است، اما در حافظه سینمایی ایران به چیزی فراتر از اسم یک مرد تبدیل شده؛ به نشانه نوعی قهرمان سرکش که در برابر بی‌عدالتی و تعرض به حیثیت خانواده، راه انتقام شخصی را انتخاب می‌کند. فیلم مسعود کیمیایی در سال ۱۳۴۸ ساخته شد و در تاریخ سینمای ایران جایگاهی فراتر از یک محصول معمول تجاری پیدا کرد. «قیصر» در کنار موفقیت عمومی، به یکی از نقاط مهم تحول سینمای ایران بدل شد؛ فیلمی که از بعضی قراردادهای سینمای عامه‌پسند استفاده می‌کرد، اما با لحن، شخصیت‌پردازی و فضای تلخ خود راهی متفاوت می‌گشود.

البته نباید همه فیلم‌های دارای قهرمان خشن یا مرد محله را هم‌ردیف «قیصر» دانست. سینمای تجاری آن سال‌ها طیف متنوعی داشت و قهرمانانش نیز یک شکل نبودند. پژوهش‌های مربوط به فیلمفارسی نشان می‌دهند که مردانگی در این سینما صورت‌های گوناگونی پیدا می‌کرد: از مرد خوش‌گذران و اهل بخت و اقبال گرفته تا جوان شوخ‌طبع، لوطی جوانمرد و مرد عصیانگری که در برابر نظم موجود می‌ایستاد. در واقع، نام‌هایی مانند «مرد روز» ، «مرد شب» ، «مرد خدا» ، «دو مرد خشن» و «مردان و نامردان» را باید در کنار همین تصویر متنوع از مرد ایرانی در سینمای آن دوره خواند.

در بسیاری از این فیلم‌ها، عدالت رسمی چندان در مرکز توجه نبود. قهرمان معمولاً با معیارهای شخصی خود درباره درست و نادرست تصمیم می‌گرفت. آبرو، رفاقت، وفاداری و دفاع از خانواده می‌توانستند برای او از قانون و تشریفات اداری مهم‌تر باشند. این الگو، بازتاب مستقیم رفتار همه مردان جامعه نبود؛ بیشتر نوعی خیال‌پردازی سینمایی درباره مردی بود که قدرت انجام کاری را دارد که دیگران از آن عاجزند. تماشاگر قرار نبود لزوماً در زندگی واقعی مانند او رفتار کند، اما می‌توانست خشم و ناکامی خود را در وجودش ببیند.

در این جهان، محله جایگاه ویژه‌ای داشت. نام‌هایی مانند «تنها مرد محله» ، «زیر بازارچه» ، «آقا مهدی وارد می‌شود» و «در شهر خبری نیست» نشان می‌دهند که بخش مهمی از تخیل سینمایی آن روزگار در مقیاسی کوچک و آشنا شکل می‌گرفت. شهر بزرگ شده بود، جمعیت جابه‌جا می‌شد و شکل زندگی در محله‌های قدیمی تغییر می‌کرد؛ اما سینما همچنان از محله به‌عنوان فضایی قابل‌فهم برای مخاطب استفاده می‌کرد. محله جایی بود که همه یکدیگر را می‌شناختند، اعتبار افراد در آن معنا داشت و خبرها با سرعت میان خانه‌ها، مغازه‌ها و قهوه‌خانه‌ها می‌چرخید.

این انتخاب اتفاقی نبود. برای مخاطبی که با گسترش تهران و شهرهای بزرگ، با محله‌های تازه و مناسبات ناآشنای شهری روبه‌رو می‌شد، محله قدیمی هنوز فضایی آشنا و قابل اتکا به شمار می‌رفت. در چنین فضایی، قهرمان می‌توانست نه یک شخصیت دور از دسترس، بلکه همان مردی باشد که هر روز از کنار مغازه‌اش عبور می‌کند؛ مردی که همه او را می‌شناسند و در بزنگاه، انتظار دارند کاری انجام دهد.





در فهرست فیلم‌های پیش از انقلاب، نام زنان و دختران حضوری پررنگ دارد؛ اما این حضور همیشه به معنای دیده‌شدن مستقل زنان نیست. عنوان‌هایی مانند «دختر فراری» ، «رقاصه شهر» ، «دختر ولگرد» ، «دختر ظالم بلا» ، «زن باکره» ، «فتانه» ، «ساحره» ، «مادر جونم عاشق شده» و «فرشته‌ای در خانه من» هرکدام تصویری متفاوت از زن را به مخاطب پیشنهاد می‌کنند. گاهی زن در جایگاه مادر و پناه خانواده قرار می‌گیرد، گاهی معشوقی است که زندگی مرد را دگرگون می‌کند و گاهی شخصیتی است که با خروج از چارچوب‌های پذیرفته‌شده، به موضوع نگرانی یا کنجکاوی تبدیل می‌شود.

در بسیاری از فیلم‌های تجاری آن دوره، زن میان دو تصویر متضاد حرکت می‌کند: زن وفادار و خانواده‌محور در برابر زنی که از قواعد معمول زندگی عبور کرده است. عنوان‌هایی مانند «فرشته‌ای در خانه من» یا «مادر جونم عاشق شده» از خانواده و روابط عاطفی برای جلب مخاطب استفاده می‌کنند، در حالی که نام‌هایی نظیر «دختر فراری» و «دختر ولگرد» از همان ابتدا نوعی بحران یا خروج از نظم اجتماعی را به ذهن می‌آورند.

نکته مهم در این نام‌گذاری‌ها، بار ارزشی واژه‌هاست. «فرشته» و «مادر» از پیش با معنای مثبت و عاطفی همراه‌اند؛ اما «فراری» و «ولگرد» زن را در موقعیتی قرار می‌دهند که باید درباره رفتار و سرنوشتش داوری شود. عنوان، پیش از آنکه تماشاگر با شخصیت آشنا شود، چارچوبی برای قضاوت او فراهم می‌کند. این شیوه را نمی‌توان صرفاً به سلیقه یک فیلم‌ساز نسبت داد؛ در بسیاری از آثار تجاری، نام فیلم بخشی از سازوکار تبلیغاتی بود و از حساسیت‌های اخلاقی و عاطفی جامعه برای فروش بلیت استفاده می‌کرد.

با این حال، نباید تصور کرد که زنان در تمام فیلم‌های آن دوره فقط نقش‌های تزئینی یا تابع مردان داشتند. پژوهش‌های جدید درباره ملودرام‌های سینمای ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نشان داده‌اند که بعضی آثار، زنان را در مرکز روایت قرار می‌دادند؛ زنانی که برای استقلال، عشق یا حفظ زندگی خود تصمیم می‌گرفتند، هرچند پایان داستان در بسیاری از موارد همچنان با الگوی فداکاری، تنبیه یا بازگشت به نظم اخلاقی همراه بود. فیلم «رقاصه شهر» نمونه‌ای است که در پژوهش‌های سینمایی درباره ملودرام‌های زن‌محور آن دوره بررسی شده است. این آثار نشان می‌دهند که سینمای عامه‌پسند، حتی وقتی از کلیشه‌های جنسیتی استفاده می‌کرد، گاهی ناخواسته به صحنه‌ای برای نمایش کشمکش زنان با محدودیت‌های اجتماعی تبدیل می‌شد.

خانواده نیز در عنوان‌های سینمایی جایگاه خاصی دارد. «همسفر» ، «هم‌قسم» ، «بیست سال انتظار» ، «مادر دوستت دارم» ، «فرشته‌ای در خانه من» و «مادر جونم عاشق شده» از روابطی حرف می‌زنند که برای مخاطب آشنا و عاطفی‌اند. خانواده در این فیلم‌ها گاهی پناهگاه است و گاهی منشأ بحران. جدایی، خیانت، فقر، عشق ممنوع، اختلاف نسل‌ها و انتظار طولانی برای بازگشت یک عزیز، از جمله موقعیت‌هایی بودند که می‌توانستند تماشاگر را به سالن سینما بکشانند.

این توجه به خانواده را باید در متن تغییرات اجتماعی آن سال‌ها دید. شهرنشینی سرعت گرفته بود، خانواده‌های گسترده در حال تغییر شکل بودند و الگوهای تازه زندگی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، در کنار سنت‌های قدیمی قرار می‌گرفتند. سینما این تغییرات را همیشه به شکلی دقیق و واقع‌گرا روایت نمی‌کرد، اما آن‌ها را به مواد خام ملودرام تبدیل می‌کرد. گاهی یک اختلاف خانوادگی به قصه‌ای پر از اشک و فداکاری بدل می‌شد و گاهی یک عشق جوانانه، همه نظم خانه را به هم می‌ریخت.



گنج قارون، شبگرد و رؤیای بیرون‌آمدن از زندگی معمولی

اگر بخواهیم از میان عنوان‌های سینمایی آن دوره به یک میل عمومی برسیم، میل به تغییر وضعیت زندگی و رسیدن به کامیابی یکی از روشن‌ترین نشانه‌هاست. «گنج قارون» ، «گنجینه سلیمان» ، «یاقوت سه‌چشم» ، «آبشار طلا» ، «سلطان قلب‌ها» ، «فردای باشکوه» و «دنیای پرامید» از عنوان‌هایی هستند که وعده نوعی گشایش می‌دهند؛ گاهی گشایش مالی، گاهی عاطفی و گاهی رهایی از وضعیتی که شخصیت در آن گرفتار شده است.

«گنج قارون» در این میان نمونه‌ای شناخته‌شده است. این فیلم در سال ۱۳۴۴ به کارگردانی سیامک یاسمی ساخته شد و در حافظه عمومی سینمای ایران با تصویر ثروت، بخت و رابطه میان پول و خوشبختی پیوند خورد. اما جالب آنکه پیام داستان صرفاً ستایش ثروت نبود؛ فیلم در روایت خود بر بی‌اعتباری پول در برابر رفاقت و ارزش‌های انسانی نیز تأکید می‌کرد. همین دوگانگی، عنوان «گنج قارون» را جذاب‌تر می‌کند: گنجی افسانه‌ای و دور از دسترس که در عین حال، تماشاگر را به فکر نسبت میان ثروت و خوشبختی می‌اندازد.

در جامعه‌ای که با افزایش درآمدهای نفتی، گسترش مصرف شهری و رشد کالاهای جدید روبه‌رو بود، چنین عنوان‌هایی می‌توانستند با آرزوهای مخاطبان ارتباط برقرار کنند. زندگی مدرن وعده امکانات تازه می‌داد، اما همه به یک اندازه از آن بهره‌مند نبودند. سینمای تجاری از این فاصله میان زندگی موجود و زندگی رؤیایی داستان می‌ساخت. یک شخصیت فقیر می‌توانست ناگهان ثروتمند شود، یک عشق ناکام به وصال برسد یا بختی غیرمنتظره مسیر زندگی را تغییر دهد. این همان منطق قصه‌های عامه‌پسند بود که از ادبیات شفاهی و روایت‌های قدیمی نیز تغذیه می‌کرد.

در کنار ثروت، واژه‌های مربوط به شانس و کامیابی هم به چشم می‌خورند. «قمار زندگی» ، «شادی‌های زندگی ما» ، «فردا روشن است» و «افق روشن» از امید به تغییر خبر می‌دهند. در مقابل، عنوان‌هایی مانند «خورشید در مرداب» ، «روسـیاه» ، «جهنم به اضافه من» ، «فریاد زیر آب» و «شب غریبان» فضای دیگری می‌سازند؛ فضایی که در آن شخصیت گرفتار، تنها یا شکست‌خورده است. این تقابل را نباید به معنای تقسیم جامعه به دو گروه خوش‌بین و بدبین دانست. سینما برای فروش به هر دو نوع احساس نیاز داشت: هم وعده رهایی و خوشبختی و هم هیجان ناشی از خطر، شکست و مصیبت.

شب نیز در این نام‌ها حضوری معنادار دارد. «شبگرد» ، «مرد شب» ، «شب غریبان» ، «قصه شب» و «شب‌نشینی در جهنم» از جهانی سخن می‌گویند که با روشنایی روز تفاوت دارد. شب در بسیاری از روایت‌های عامه‌پسند، زمان پنهان‌کاری، عشق‌های ممنوع، خلافکاری، تنهایی و مواجهه با خطر است. این تصویر، بیش از آنکه گزارشی از زندگی واقعی شبانه شهر باشد، یک قرارداد داستانی است؛ شب به فیلم‌ساز اجازه می‌دهد شخصیت را از نظم روزمره جدا کند و او را در موقعیتی پرتنش قرار دهد.

شخصیت دزد و غریبه نیز از همین جذابیت برخوردار بود. «ماجرای یک دزد» ، «دزد سیاه‌پوش» ، «غریبه» ، «بیگانه بیا» ، «مرد شب» و «پشت و خنجر» نام‌هایی هستند که مخاطب را به دنیای بیرون از نظم عادی می‌برند. دزد در سینما همیشه فقط یک مجرم نیست؛ گاهی شخصیت اصلی داستان است، گاهی قربانی شرایط و گاهی کسی که مرز میان درستکاری و خلافکاری را مبهم می‌کند. غریبه هم با ورودش به یک خانواده یا محله، مناسبات تثبیت‌شده را به هم می‌زند. این شخصیت‌ها برای روایت سینمایی جذاب‌اند، چون حضورشان بحران ایجاد می‌کند و بحران، موتور حرکت داستان است.

از این منظر، عنوان‌های سینمایی پیش از انقلاب را می‌توان نشانه‌ای از علاقه بازار به قصه‌هایی دانست که در آن زندگی عادی ناگهان از مسیر خود خارج می‌شود. تماشاگر می‌خواست برای چند ساعت از روزمرگی فاصله بگیرد؛ گاهی با مردی که به‌تنهایی انتقام می‌گرفت، گاهی با دختری که از خانه گریخته بود و گاهی با آدمی که یک‌شبه به ثروت می‌رسید.





زبان کوچه و بازار؛ از «الکی خوش» تا «اوستا کریم نوکرتیم»

بخشی از عنوان‌های آن دوره به‌جای استفاده از واژه‌های رسمی و ادبی، مستقیماً سراغ زبان محاوره رفتند. «الکی خوش» ، «کلک نزن خوشگله» ، «خیلی هم ممنون» ، «این دست کجه» ، «اوستا کریم نوکرتیم» ، «ماشین مشتی ممدلی» و «مراد برقی و هفت دخترون» نمونه‌هایی از این گرایش‌اند. چنین نام‌هایی به تماشاگر احساس آشنایی می‌دادند؛ انگار عنوان فیلم را از گفت‌وگوی روزانه مردم شنیده است.

این زبان، صرفاً انتخابی برای خنداندن مخاطب نبود. سینمای تجاری برای رقابت در بازار، به سرعت و صمیمیت نیاز داشت. عنوانی که در ذهن بماند و به‌آسانی در گفت‌وگوی روزمره تکرار شود، ارزش تبلیغاتی داشت. یک نام بامزه می‌توانست در قهوه‌خانه، تاکسی، بازار یا محل کار دهان‌به‌دهان بچرخد و برای فیلم تبلیغ رایگان ایجاد کند.

در کنار این زبان محاوره‌ای، عنوان‌هایی با بار اخلاقی و دینی نیز دیده می‌شوند: «مرد خدا» ، «کلام حق» ، «بنده خدا» ، «ناخدا باخدا» ، «ایمان» و «شرف». این واژه‌ها از ذخیره معنایی آشنای فرهنگ ایرانی و اسلامی استفاده می‌کردند. حضورشان در نام فیلم‌ها نشان می‌دهد که زبان اخلاقی و دینی در فضای عمومی جامعه و حتی در تبلیغات تجاری سینما جایگاه خود را داشت. البته از روی عنوان به‌تنهایی نمی‌توان درباره مضمون یا کیفیت دینی یک فیلم حکم داد؛ ممکن است یک واژه صرفاً برای جلب توجه انتخاب شده باشد یا در متن داستان معنایی متفاوت پیدا کند. با این حال، همین انتخاب واژگان نشان می‌دهد که سازندگان فیلم برای ارتباط با مخاطب، به کلماتی رجوع می‌کردند که در حافظه فرهنگی مردم ریشه داشت.

این نکته اهمیت دارد، چون گاهی در روایت‌های ساده‌شده از سینمای پیش از انقلاب، تمام فضای فرهنگی آن دوره به چند تصویر محدود از موسیقی و رقص و سرگرمی فروکاسته می‌شود. حال آنکه حتی در میان محصولات تجاری، واژگان اخلاقی، خانوادگی و مذهبی حضور داشتند و سینما برای ارتباط با مخاطبان خود از همان زبان مشترک جامعه استفاده می‌کرد. این حضور را نباید بیش از اندازه تفسیر کرد، اما حذف آن هم تصویر تاریخی را ناقص می‌کند.

فیلم فارسی، سینمای موج نو و بازاری که نام‌ها را انتخاب می‌کرد

برای فهم عنوان‌های این دوره، باید میان سینمای عامه‌پسند تجاری و جریان‌های دیگر سینمای ایران تفاوت گذاشت. اصطلاح «فیلمفارسی» را هوشنگ کاووسی، منتقد و فیلم‌ساز، برای نقد بخش مهمی از تولیدات تجاری پس از جنگ جهانی دوم به کار برد. این واژه از ابتدا بار انتقادی داشت و قرار نبود نامی خنثی برای تمام سینمای ایران باشد. منتقدانی چون کاووسی و نویسندگان مجلات سینمایی، به کیفیت فنی، تقلید از سینمای خارجی و غلبه محاسبات تجاری در این آثار اعتراض می‌کردند.

با این همه، فیلمفارسی را نمی‌توان یک مجموعه کاملاً یکدست دانست. در طول دهه‌های ۱۳۳۰، ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، گونه‌های مختلفی از ملودرام، کمدی، فیلم‌های حادثه‌ای، آثار موزیکال و داستان‌های مربوط به قهرمانان محله در سینمای تجاری تولید شدند. بعضی از آن‌ها از الگوهای سینمای هند، مصر و هالیوود تأثیر می‌گرفتند؛ برخی نیز از قصه‌های ایرانی، نمایش‌های عامیانه و شخصیت‌های آشنای فرهنگ شهری استفاده می‌کردند. همین ترکیب، زبان خاصی به سینمای تجاری آن دوره داده بود.

در کنار این جریان، موج نوی سینمای ایران نیز از اواخر دهه ۱۳۴۰ و در دهه ۱۳۵۰ رشد کرد. فیلم‌هایی چون «گاو» داریوش مهرجویی، «آرامش در حضور دیگران» ناصر تقوایی، «رگبار» بهرام بیضایی و «قیصر» مسعود کیمیایی را نمی‌توان در یک قالب واحد قرار داد، اما هرکدام به شکلی از قراردادهای رایج سینمای تجاری فاصله گرفتند یا آن‌ها را دگرگون کردند. موج نو در بسیاری از آثارش به سراغ شخصیت‌های حاشیه‌نشین، بحران‌های اجتماعی، تنهایی انسان شهری و مسئله هویت رفت. در عین حال، مرز میان سینمای تجاری و سینمای متفاوت همیشه دیوار محکمی نبود؛ بعضی فیلم‌ها از عناصر هر دو بهره می‌بردند.

این تفکیک برای مطالعه عنوان‌ها ضروری است. وقتی از «دختر فراری» ، «گنج قارون» یا «صد کیلو داماد» حرف می‌زنیم، عمدتاً درباره زبان نام‌گذاری در سینمای تجاری و عامه‌پسند سخن می‌گوییم؛ نه اینکه تمام فیلم‌های ساخته‌شده در ایران پیش از ۱۳۵۷ چنین ویژگی‌هایی داشته‌اند. آثار موج نو، فیلم‌های مستند، تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تجربه‌های مستقل، زبان و منطق دیگری داشتند. تاریخ سینمای ایران در آن سال‌ها، بیش از آنکه یک خط مستقیم باشد، صحنه رقابت و هم‌زیستی چند جریان متفاوت بود.

بازار در انتخاب عنوان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. تهیه‌کننده و پخش‌کننده باید نامی پیدا می‌کردند که در آگهی روزنامه، روی پوستر و سردر سینما دیده شود و مخاطب را به خرید بلیت ترغیب کند. به همین دلیل، عنوان‌های کوتاه، پرهیجان، عامیانه و گاه اغراق‌آمیز رواج داشتند. نام فیلم باید پیش از تماشای آن، وعده‌ای به مخاطب می‌داد: قرار است بخندی، گریه کنی، هیجان‌زده شوی یا با قهرمانی روبه‌رو شوی که در زندگی واقعی کمتر پیدا می‌شود.

همین منطق را می‌توان در آگهی‌های مطبوعاتی و پوسترهای باقی‌مانده از آن دوره نیز دنبال کرد. عنوان فیلم معمولاً در کنار چهره ستاره‌ها، تصویر صحنه‌های پرتنش و عباراتی تبلیغاتی قرار می‌گرفت. گاهی نام بازیگر از خود عنوان مهم‌تر می‌شد؛ زیرا مخاطب برای دیدن فردین، بهروز وثوقی، ناصر ملک‌مطیعی، رضا بیک‌ایمانوردی یا دیگر ستاره‌ها به سینما می‌رفت. در چنین شرایطی، عنوان فیلم و تصویر ستاره مکمل یکدیگر بودند: یکی نوع قصه را وعده می‌داد و دیگری چهره‌ای را که قرار بود آن قصه را به تماشاگر عرضه کند.

چرا این زبان سینمایی افول کرد و چه چیزهایی از آن باقی ماند؟

افول سینمای تجاری پیش از انقلاب را نمی‌توان تنها با یک عامل توضیح داد. تکرار فرمول‌های موفق، رقابت با فیلم‌های خارجی، تغییر ذائقه بخشی از مخاطبان، بحران‌های اقتصادی و تحول فضای فرهنگی کشور، همگی در سرنوشت این صنعت نقش داشتند. در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، سینمای ایران با جریان‌های تازه‌ای روبه‌رو شده بود که از نظر مضمون و زبان تصویری با تولیدات رایج تجاری تفاوت داشتند. بخشی از مخاطبان نیز دیگر به همان الگوهای تکرارشونده قانع نبودند.

انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نقطه گسست بزرگی در ساختار تولید و نمایش فیلم در ایران ایجاد کرد. تغییر نظام سیاسی، تعطیلی یا تغییر وضعیت بخشی از سالن‌ها و مؤسسات سینمایی، دگرگونی مقررات و محدودیت‌های تازه در نمایش و تولید، مناسبات پیشین صنعت سینما را به‌طور اساسی تغییر داد. بنابراین، پایان آن شکل از فیلمسازی را نباید فقط نتیجه شکست هنری یا تمام‌شدن علاقه مردم دانست؛ ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تولید فیلم نیز دگرگون شد.

با این حال، همه عناصر سینمای عامه‌پسند گذشته ناپدید نشدند. برخی الگوهای داستانی، با تغییر شکل و زبان، در دوره‌های بعدی سینمای ایران ادامه پیدا کردند. قهرمان مردی که برای دفاع از خانواده یا حیثیت خود وارد عمل می‌شود، شخصیت‌های تیپیک کمدی، ملودرام‌های خانوادگی و قصه‌هایی که بر فداکاری و بازگشت به خانواده تکیه دارند، در دوره‌های مختلف بازتولید شدند؛ البته با تفاوت‌های جدی در شیوه روایت، حدود نمایش و ارزش‌های فرهنگی.

این تداوم به معنای یکسان‌بودن سینمای پیش و پس از انقلاب نیست. شرایط تولید، سیاست‌گذاری فرهنگی و معیارهای نمایش تغییر کرده بود و سینمای ایران پس از انقلاب مسیر تازه‌ای را طی کرد. با این حال، ذائقه مخاطب و حافظه قصه‌گویی جامعه را نمی‌توان با یک مرزبندی تاریخی از نو ساخت. بعضی از نیازهای عاطفی و روایی، مانند علاقه به قهرمان، خانواده، عدالت‌خواهی و قصه‌های پرکشش، همچنان در سینما حضور داشتند؛ فقط صورت بیان آن‌ها تغییر کرد.

عنوان‌های فیلم‌های قدیمی از این جهت ارزش تاریخی دارند که به ما اجازه می‌دهند تغییرات زبان عمومی و سلیقه فرهنگی را در مقیاسی کوچک دنبال کنیم. «قیصر» و «گنج قارون» فقط نام دو فیلم مشهور نیستند؛ هرکدام به بخشی از تخیل عمومی یک دوره راه می‌برند. «دختر فراری» و «رقاصه شهر» نشان می‌دهند که سینمای تجاری چگونه از حساسیت‌های مربوط به زن و خانواده برای ساختن داستان استفاده می‌کرد. «تنها مرد محله» و «مردان و نامردان» نیز از علاقه به قهرمانانی خبر می‌دهند که اعتبارشان را در فضای محلی به دست می‌آوردند.

البته این عنوان‌ها را نباید به‌عنوان سند قطعی درباره باورهای همه مردم ایران به کار برد. نام یک فیلم ممکن است انتخاب تبلیغاتی تهیه‌کننده باشد، نه بازتاب مستقیم نظر جامعه. گاهی هم عنوان نهایی با مضمون فیلم فاصله دارد یا برای فروش بیشتر انتخاب شده است. برای رسیدن به تصویری دقیق‌تر باید عنوان‌ها را کنار خود فیلم‌ها، آگهی‌های مطبوعاتی، پوسترها، نقدهای زمانه و آمار تولید و نمایش قرار داد. اما همین احتیاط، ارزش این مجموعه را کم نمی‌کند؛ اتفاقاً کمک می‌کند آن را درست‌تر بخوانیم.

در کنار فیلم‌ها، آگهی‌های تجاری و نماهای تبلیغاتی باقی‌مانده از آن سال‌ها نیز بخشی از همین تاریخ‌اند. تبلیغ اتوبوس، لوازم خانگی، مواد شوینده یا کالاهای مصرفی در کنار پوستر فیلم‌ها نشان می‌دهد سینما فقط محل نمایش داستان نبود؛ ویترینی برای نمایش سبک زندگی جدید هم به شمار می‌رفت. تماشاگر در سالن سینما با چهره ستاره‌ها و قصه‌های عاشقانه روبه‌رو می‌شد و بیرون از آن، با کالاهایی که وعده راحتی و رفاه بیشتری می‌دادند. این پیوند میان سرگرمی و مصرف، بخشی از تجربه شهرنشینی و گسترش بازار در دهه‌های پایانی حکومت پهلوی بود.

عنوان‌های سینمایی پیش از انقلاب، در ظاهر ساده و گاه عجیب‌اند. بعضی از آن‌ها امروز خنده‌دار به نظر می‌رسند، بعضی دیگر هنوز قدرت و گیرایی دارند. اما پشت همین کلمات، صنعتی قرار دارد که می‌کوشید مخاطب ایرانی را بشناسد؛ مخاطبی که هم به قهرمان محله علاقه داشت و هم به قصه ثروتمندشدن، هم از فروپاشی خانواده می‌ترسید و هم مجذوب داستان‌های عشق و فرار می‌شد. سینما این خواسته‌ها را همیشه با ظرافت هنری پاسخ نمی‌داد؛ گاهی آن‌ها را ساده‌سازی می‌کرد، گاهی به کلیشه تبدیل می‌کرد و گاهی، مثل «قیصر» ، از دل همان قراردادهای آشنا به اثری ماندگار می‌رسید.

شاید به همین دلیل است که مرور این نام‌ها هنوز جذابیت دارد. کافی است عنوان‌هایی چون «فری دست‌قشنگ» ، «کاکاسیاه» ، «مرد خدا» ، «گنج قارون» ، «دختر فراری» ، «ماشین مشتی ممدلی» و «تنها مرد محله» را کنار هم بگذاریم تا با مجموعه‌ای از واژه‌ها روبه‌رو شویم که هرکدام دریچه‌ای به یک دوره تاریخی باز می‌کنند؛ دوره‌ای که ایران با شتاب در حال تغییر بود و سینمایش، با همه ضعف‌ها و توانایی‌هایش، می‌کوشید این تغییر را به زبان قصه و سرگرمی برای مردم روایت کند.



