به گزارش تابناک، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان فردا (چهارشنبه) در دومین بازی دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، میهمان الجزیره امارات خواهد بود. اعضای این تیم پیش از ظهر امروز با پرواز مستقیم از فرودگاه مهرآباد تهران راهی ابوظبی امارات شدند.

دیدار رفت با تساوی بدون گل به پایان رسیده بود. در جدول گروه B ، الجزیره با ۱۰ امتیاز صدرنشین است، آرکاداغ ترکمنستان با ۷ امتیاز دوم، المحرق بحرین با ۳ امتیاز در رده سوم قرار دارد و گل‌گهر با ۲ امتیاز در انتهای جدول ایستاده است.

این دیدار ساعت ۱۹:۳۰ فردا برگزار خواهد شد.