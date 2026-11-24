615بازدید
سفر گلگهر به ابوظبی با پرواز مستقیم
اعضای تیم فوتبال گلگهر سیرجان برای دیدار با الجزیره امارات با پرواز مستقیم راهی ابوظبی شدند.
به گزارش تابناک، تیم فوتبال گلگهر سیرجان فردا (چهارشنبه) در دومین بازی دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، میهمان الجزیره امارات خواهد بود. اعضای این تیم پیش از ظهر امروز با پرواز مستقیم از فرودگاه مهرآباد تهران راهی ابوظبی امارات شدند.
دیدار رفت با تساوی بدون گل به پایان رسیده بود. در جدول گروه B ، الجزیره با ۱۰ امتیاز صدرنشین است، آرکاداغ ترکمنستان با ۷ امتیاز دوم، المحرق بحرین با ۳ امتیاز در رده سوم قرار دارد و گلگهر با ۲ امتیاز در انتهای جدول ایستاده است.
این دیدار ساعت ۱۹:۳۰ فردا برگزار خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.