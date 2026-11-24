قیمت طلا و سکه امروز در کمتر از ۲۴ ساعت منفجر شد، اما این جهش، از یک تله قیمتی حکایت دارد که با دو برابر شدن حباب طلا و رشد نجومی سکه‌ها، بازار وارد مرحله‌ای شده که ترس از گرانی، مردم را به خرید‌های اشتباه و در اوج قیمت سوق می‌دهد که در ادامه گزارش، بررسی می‌کنیم که چرا خرید در این لحظه، ریسک بزرگی است.

به گزارش خبرنگار حوزه بازار تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز با قیمت‌های روز گذشته تفاوت زیادی پیدا کرده است به طوری که بازار طلا و سکه در وضعیت رالی صعودی پرقدرت قرار گرفته است و در کمتر از ۲۴ ساعت، شاهد جهش قیمت‌ها در تمامی قطعات هستیم که خبر از ورود هیجان به بازار و احتمالاً افزایش تقاضا را گوشزد می‌کند.

کالبدشکافی تغییرات قیمت‌ها با بررسی دقیق اعداد از قیمت‌های امروز حوالی ساعت ۱ ظهر در مقایسه با همین ساعت در روز گذشته تغییرات زیادی را نشان می‌دهد.برای مثال طلای ۱۸ عیار روز گذشته از ۲۴,۰۷۸,۰۰۰تومان به ۲۵,۶۲۵,۰۰۰ تومان رسیدکه رشد خیره‌کننده ۱,۵۴۷,۰۰۰ تومان را در یک روز ثبت کرد همچنین قیمت سکه امامی روز گذشته ۲۵۱,۳۲۰,۰۰۰تومان بود که امروز به ۲۶۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان رسید و افزایش ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ تومانی را رکورد زد .

همچنین قیمت سکه بهار آزادی روز گذشته ۲۳۷,۵۰۵,۰۰۰تومان بود که امروز به ۲۴۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان رسید و صعود بیش از ۱۱,۸۵۵,۰۰۰ تومانی را داشت و قیمت نیم سکه روز گذشته ۱۳۲,۹۴۰,۰۰۰تومان بود و امروز به ۱۳۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان رسید که افزایش قیمت ۶,۵۵۰,۰۰۰ تومانی را داشت ضمن اینکه اونس جهانی طلا از ۳,۶۱۳ دلار دیروز به ۳,۶۲۷ دلار امروز رسید و رشد ۱۴ دلاری داشت.

چرا بازار امروز منفجر شد؟

به نظر می‌رسد جهش ناگهانی قیمت طلا و سکه نشات گرفته از رشد اونس جهانی و تقاضای هیجانی بازار است به طوری که اگرچه رشد اونس ۱۴ دلار در ظاهر کم به نظر می‌رسد، اما در بازار طلا، حتی رشد کوچک اونس می‌تواند در کنار نوسانات ارز داخلی، باعث جهش‌های بزرگ در قیمت هر گرم طلا شود. همچنین بیش از دو برابر شدن حباب طلا نکته مهمی است حباب از ۲.۰۰٪ دیروز به ۴.۳۱٪ امروز رسیده است.

این افزایش حباب نشان می‌دهد که قیمت طلا بسیار سریع‌تر از رشد اونس جهانی بالا رفته است چراکه نرخ ارز داخلی با سرعت بالا در حال رشد است و ترس از افزایش بیشتر قیمت باعث می شود مردم به سرعت برای خرید اقدام کنند که همین مساله تقاضای هیجانی را دامن می زند برای مثال رشد ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومانی در سکه‌های اصلی نشان می دهد که سرمایه‌گذاران در حال انتقال سریع دارایی خود به سکه هستند تا از افزایش قیمت فرار کنند.

به نظر می رسد خرید در این لحظه که حباب به شدت افزایش یافته، دارای ریسک بالایی است چراکهبازار معمولاً پس از چنین جهش‌های ناگهانی و پرحباب، نیاز به یک اصلاح قیمتی یا یک دوره ثبات برای تخلیه حباب نیاز دارد اما با توجه به صعودی بودن اونس، انتظار نمی‌رود قیمت‌ها به سرعت سقوط کنند به همین جهت احتمال یک عقب‌نشینی کوچک برای بازگشت حباب هم احتمال قوی است اما در این شرایط توصیه می شود که از خرید‌های انبوه در اوج قیمت‌ها خودداری کرده و منتظر پایداری قیمت‌ها باشید.