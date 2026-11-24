مهاجرانی در واکنش به حملات علیه پزشکیان و قالیباف درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، بر ضرورت عمل به بیانات رهبر انقلاب و حفظ وحدت تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ سخنگوی دولت درباره حملات جدید علیه رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس و اتهامات واهی عدم تبعیت مقامات مسئول از منویات رهبر معظم انقلاب در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توضیحاتی داد.

«فاطمه مهاجرانی» امروز سه‌شنبه ۳ آذر در پانزدهمین نشست خبری هفتگی سخنگویی دولت در سال جاری، در پاسخ به پرسشی درباره حملات جدید علیه رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس شورای اسلامی و اتهامات واهی عدم تبعیت مقامات مسئول از منویات رهبر معظم انقلاب در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، گفت: درباره اینکه آیا شخص مقام معظم رهبری نیز از نحوه تصمیم‌گیری درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گلایه‌ای داشته‌اند یا خیر، نمی‌توانم پاسخ بدهم و رئیس‌جمهور پزشکیان خود باید پاسخ دهند. اما آنچه روشن است، هر کسی کاری را انجام می‌دهد که رسالت اوست. حل مسئله جنگ ایران با دو قدرت نظامی دنیا، وظیفه‌ای است که بر عهده سران همچون دکتر قالیباف و دکتر پزشکیان، قرار دارد.

وی افزود: اتهام‌زنی نیز کار همان عده‌ای است که رویکرد آنان را می‌دانیم. «عمل» به بیانات مقام معظم رهبری مهم است، نه اینکه صرفا «نام» ایشان را بیاوریم، به بخشی از نگاه ایشان توجه کنیم و مابقی را نادیده بگیریم، پیشنهاد و توصیه می‌کنم که این افراد به تمام فرمایشان معظم له به درستی توجه کنند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: هر کسی که امروز وحدت را نشانه گرفته است، یعنی نگاه بخشی به فرمایشات مقام معظم رهبری دارد. تاکید می‌کنم که عمل به فرمایشات ایشان مهم است، نه فقط نام بردن از ایشان و خدای نکرده خرج کردن از نام ایشان.