هزینه نهایی خرید اقساطی می‌تواند به‌مراتب بیشتر از قیمت نقدی خودرو باشد؛ به‌طوری‌که در یکی از طرح‌های بازپرداخت ۶۰ماهه لوکانو L ۸، مجموع تعهدات و پرداختی خریدار به رقم عجیب سی میلیارد تومان می‌رسد.

مقایسه تلخ قیمت و شرایط خرید لوکانو در ایران و اروپا

به گزارش تابناک؛ شرکت مکث‌موتور که مونتاژ و عرضه محصولات برند جیکو (JAECOO) را با نام لوکانو در ایران بر عهده دارد، اخیراً قیمت دو محصول L۷ و L۸ را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است. بر اساس فهرست جدید قیمت کارخانه، لوکانو L۷ اکنون ۹ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان و لوکانو L۸ نیز ۱۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ ارقامی که از افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت این خودروها حکایت دارد.

به گزارش بازتاب؛ این شرکت هم‌زمان با اعلام قیمت‌های جدید، طرح فروش اقساطی این دو محصول را نیز با دوره‌های بازپرداخت متنوع، از ۲۴ تا ۶۰ ماه، ارائه کرده است. با این حال بررسی جدول فروش نشان می‌دهد که هزینه نهایی خرید اقساطی می‌تواند به‌مراتب بیشتر از قیمت نقدی خودرو باشد؛ به‌طوری‌که در یکی از طرح‌های بازپرداخت ۶۰ماهه لوکانو L۸، مجموع تعهدات و پرداختی خریدار به رقم عجیب سی میلیارد تومان می‌رسد.

رقمی که نه‌تنها از توان مالی بخش بزرگی از طبقه متوسط جامعه خارج است، بلکه برای یک کارگر با حداقل دستمزد، عملاً دست‌نیافتنی است.

یک کارگر ایرانی چند سال باید برای خرید لوکانو کار کند؟

برای درک بهتر فاصله قیمت این خودروها با قدرت خرید مردم، کافی است آن‌ها را با حداقل دستمزد کارگران مقایسه کنیم.

با در نظر گرفتن پایه حقوق ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵، قیمت کارخانه لوکانو L۷ معادل ۵۸۶ ماه حقوق و لوکانو L۸ معادل ۸۱۶ ماه حقوق یک کارگر است.

به بیان ساده‌تر اگر کارگری از نخستین روز اشتغال، تمام حقوق خود را بدون خرج کردن حتی یک تومان پس‌انداز کند، برای خرید L۷ نزدیک به ۴۹ سال و برای خرید L۸ حدود ۶۸ سال زمان نیاز خواهد داشت.

البته چنین محاسبه‌ای بیشتر برای نشان دادن عمق شکاف درآمد و قیمت خودرو کاربرد دارد، زیرا در زندگی واقعی بخش عمده حقوق کارگران صرف هزینه‌هایی مانند مسکن، خوراک، درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری خانواده می‌شود.

حتی اگر فرض کنیم کارگری بتواند هر ماه ۲۰ درصد درآمد خود را کنار بگذارد، با قیمت‌های فعلی، خرید لوکانو L۷ حدود ۲۴۴ سال و خرید L۸ نزدیک به ۳۴۰ سال طول می‌کشد؛ آن هم به شرطی که قیمت خودرو و میزان حقوق در تمام این مدت ثابت بماند.

لوکانو در قلب اروپا؛ ۲۹ هزار یورو با اقساط ۶۰ماهه بدون سود

در یک ویدیوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از شرایط فروش لوکانو در بازار اروپا، قیمت خودرو پس از اعمال تخفیف هزار یورویی، ۲۹ هزار یورو اعلام می‌شود. نکته قابل‌توجه اینکه برای خرید این خودرو امکان پرداخت اقساطی ۶۰ماهه نیز در نظر گرفته شده است.

بر این اساس خریدار می‌تواند با پرداخت ماهانه حدود ۵۰۰ یورو (۱۵۰ میلیون تومان) ، طی پنج سال هزینه خودرو را بپردازد؛ بدون آنکه در این پیشنهاد فروش، سودی به مبلغ تأمین مالی اضافه شود.

اما اهمیت این شرایط زمانی روشن‌تر می‌شود که مبلغ اقساط را با درآمد کارگران اروپایی مقایسه کنیم.

البته قدرت خرید در کشورهای اروپایی یکسان نیست. بر اساس آمار یورواستات، حداقل دستمزد ناخالص ماهانه در ژوئیه ۲۰۲۶ از ۶۲۰ یورو در بلغارستان تا ۲۷۷۱ یورو در لوکزامبورگ متغیر بوده است. این رقم در فرانسه نیز به حدود ۱۸۶۷ یورو می‌رسد.

بنابراین قسط ماهانه ۵۰۰ یورویی خودرو در فرانسه معادل حدود ۲۷ درصد حداقل دستمزد ناخالص یک کارگر است و این سهم در لوکزامبورگ به حدود ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

در بریتانیا نیز که محصولات این خانواده با نام JAECOO عرضه می‌شوند، حداقل دستمزد قانونی کارگران ۲۱ سال به بالا از آوریل ۲۰۲۶ به ساعتی ۱۲٫۷۱ پوند رسیده است. یک کارگر تمام‌وقت با ۴۰ ساعت کار در هفته، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۲۲۰۳ پوند درآمد ناخالص دارد.

با این سطح درآمد، قیمت نقدی JAECOO ۷ معادل حدود ۱۴ ماه و JAECOO ۸ معادل نزدیک به ۲۱ ماه حقوق یک کارگر حداقل‌بگیر است؛ در حالی که شوربختانه همین نسبت برای محصولات لوکانو در ایران به ۴۹ تا ۶۸ سال می‌رسد.



