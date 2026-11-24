فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات سقاب اصفهانی و واکنش‌ها به این سخنان از مردم عذرخواهی کرد.

به گزارش تابناک؛ «فاطمه مهاجرانی» امروز سه‌شنبه ۳ آذر در پانزدهمین نشست خبری هفتگی سخنگویی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و واکنش‌ها به این سخنان، ضمن عذرخواهی از مردم بابت طرح برخی اظهارات و پیام‌های متناقض، گفت: بابت هر آن چیزی که ذهن مردم را مشوش می‌کند رسماً عذرخواهی می‌کنم، امیدوار هستیم مردم ما از این منظر دیگر آزرده نشوند.

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مهاجرانی با اشاره به جایگاه سخنگوی رسمی دولت در اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات و سیاست‌ها، بیان کرد: به عنوان سخنگوی دولت در خدمت شما هستم و سیاست دولت این است که سیاست‌های اقتصادی از طریق سخنگوی دولت و سخنگویان تخصصی اطلاع‌رسانی کند.