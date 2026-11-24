عذرخواهی دولت بابت اظهارات سقاباصفهانی
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات سقاب اصفهانی و واکنشها به این سخنان از مردم عذرخواهی کرد.
به گزارش تابناک؛ «فاطمه مهاجرانی» امروز سهشنبه ۳ آذر در پانزدهمین نشست خبری هفتگی سخنگویی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس سازمان بهینهسازی مصرف انرژی و واکنشها به این سخنان، ضمن عذرخواهی از مردم بابت طرح برخی اظهارات و پیامهای متناقض، گفت: بابت هر آن چیزی که ذهن مردم را مشوش میکند رسماً عذرخواهی میکنم، امیدوار هستیم مردم ما از این منظر دیگر آزرده نشوند.
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مهاجرانی با اشاره به جایگاه سخنگوی رسمی دولت در اطلاعرسانی درباره تصمیمات و سیاستها، بیان کرد: به عنوان سخنگوی دولت در خدمت شما هستم و سیاست دولت این است که سیاستهای اقتصادی از طریق سخنگوی دولت و سخنگویان تخصصی اطلاعرسانی کند.
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نظرات بینندگان
عذرخواهی بابت چی؟!! الان این بنده خدا دروغ گفته که مشکل کمبود بنزین هست و قراره کارت جایگاه ها به مرور حذف بشه؟ اگر دروغ گفته که اولا باید برکنار بشه در ثانی چرا در بعضی استان ها کارت جایگاه حذف شده؟!!! اگر راست گفته که چرا عذرخواهی؟ شهامت داشته راستشو گفته!
این معاون جدید که گذاشته ظاهرا نه کار بلده نه حرف زدن
قبلا هم جای چشمگیری مسولیت نداشته حالا تو دولت اومده خیلی ذوق داره حرفای بزنه با روان مردم بازی کنه
حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه و با عذر خواهی از سر رفع تکلیف هم کار جلو نمیره هر مسولی هر بی ربط زد و تکرار کرد مثل ایشون برکنار شود این خواسته مردم هست نه عذر خواهی شما و اونوقت بابت حرف خای شما کی باید عذر بخواد؟؟
واقعا از این همه شعور ممنونیم. خب طبیعیه این ناهماهنگی هخا اتفاق بیفته. ولی اینکه عذرخواهی میکنید واقعا خیلی قشنگه. موفق باشید. دعای ما بدرقه راهتونه
فقط عجب
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