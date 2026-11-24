مراسم اختتامیه سومین رویداد ملی «جام رسانه امید» ، شامگاه دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جمعی از اهالی رسانه در برج میلاد تهران برگزار شد.