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عکس: اختتامیه سومین «جام رسانه امید» با حضور رئیس مجلس
مراسم اختتامیه سومین رویداد ملی «جام رسانه امید» ، شامگاه دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جمعی از اهالی رسانه در برج میلاد تهران برگزار شد.
مراسم اختتامیه سومین رویداد ملی «جام رسانه امید» ، شامگاه دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جمعی از اهالی رسانه در برج میلاد تهران برگزار شد.
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