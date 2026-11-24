تصویری از خوش‌وبش و روبوسی قالیباف و رسایی در جلسهٔ امروز مجلس را مشاهده می‌نمایید.

امروز؛ تصویری از روبوسی قالیباف و رسایی

به گزارش تابناک؛ تصویری از خوش‌وبش و روبوسی قالیباف و رسایی در جلسهٔ امروز مجلس را مشاهده می‌نمایید.