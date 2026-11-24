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امروز؛ تصویری از روبوسی قالیباف و رسایی
تصویری از خوشوبش و روبوسی قالیباف و رسایی در جلسهٔ امروز مجلس را مشاهده مینمایید.
به گزارش تابناک؛ تصویری از خوشوبش و روبوسی قالیباف و رسایی در جلسهٔ امروز مجلس را مشاهده مینمایید.
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نظرات بینندگان
آزاد شد؟!
مگر مرخصی ایشون تمام نشده و شما می خوای اسنپ راننده بشی باید عدم سو پیشنه بیاری اونوقت نماینده مجلس دارای محکومیت و فراری از زندان داخل مجلس چکار می کنه تازه جلسه مجلس و رو هم بخاطرش بهم می زنند
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