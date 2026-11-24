عبدالناصر همتی در واکنش به تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی آمریکا، این اقدام را ناشی از توهم دانست و به کنایه از منتقدان بانکداری سایه انتقاد کرد.

واکنش همتی به تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران

به گزارش تابناک؛ عبدالناصر همتی اظهار کرد: مرکز مبادله که پیش چشم همه است. ساختمانش نشانی دارد، نامش روی تابلوی سردر است و وب‌سایتش هم در دسترس همه است. اگراینجا را هم «بانکداری سایه» می‌بینند، ظاهراً دچار توهم آفتاب و سایه شده‌اند. شاید وقتی آدم در روز روشن هم هر سایه‌ای را تهدید می‌بیند، فقط در پادگان احساس امنیت می‌کند.

گفتنی است؛ روز گذشته (دوشنبه دوم آذرماه) ، خزانه‌داری آمریکا مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به دلیل نقش واسطه در تجارت بین‌المللی و هدایت ارز صادرکنندگان به واردکنندگان تحریم کرد.

خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده است که بانک مرکزی ایران از اوراق منتشر شده توسط این مرکز برای تسهیل تجارت بین‌المللی با روبل روسیه و یوان چین، بدون اتکا به دلار آمریکا، استفاده می‌کند.