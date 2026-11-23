به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به صدور هشدار سطح زرد آورده است: سه شنبه تا اوایل وقت پنج شنبه (۳ تا ۵ آذرماه) افزایش آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون به‌ویژه مناطق مرکزی و جنوبی تهران پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه به‌ویژه در ساعت‌های عصر و شب تا اوایل صبح روز بعد، افزایش آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع انتشار آلاینده‌های جوی در بعضی ساعت‌ها هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها به‌ویژه در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران، افزایش غبار محلی و گاهی کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی نسبت به کاهش ترددهای غیر ضروری به‌ویژه برای کودکان و سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی در مناطق پر تردد شهری در ساعت‌های اوج انباشت آلاینده‌ها، تا حد امکان استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، خودداری از سوزاندن پسماندها، شاخ و برگ و بقایای کشاورزی توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.