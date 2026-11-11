هشدار آلودگی هوا برای سه کلانشهر

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد آلودگی هوا برای سه کلانشهر تهران، کرج و اصفهان، از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا از جمعه تا دوشنبه خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد آورده است: از جمعه تا دوشنبه (۲۲ تا ۲۵ آبان) افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در تهران، کرج و ایستگاه ازن سنجی اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع آلاینده‌های ثابت و متحرک احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها، کاهش دید افقی در صورت افزایش ذرات معلق و تشدید شرایط وارونگی دما اشاره کرد.

توصیه‌های مهم به شهروندان برای کاهش اثرات آلودگی هوا

سازمان هواشناسی نسبت به استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، خودداری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ و بقایای کشاورزی، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاههای ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان توصیه می‌شود.

هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.



