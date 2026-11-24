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دولت ایالات متحده هشتمین بخش از اسناد مربوط به «پدیده‌های ناهنجار ناشناس» (UAP) را منتشر کرد؛ اقدامی که جدیدترین گام در راستای رفع طبقه‌بندی اسناد دولتی پیرامون اشیاء پرنده ناشناس (UFO) محسوب می‌شود. پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اوایل سال جاری طی یک فرمان اجرایی خواستار انتشار اسناد مربوط به اشیاء پرنده ناشناس شد، پنتاگون صدها پرونده را از حالت طبقه‌بندی خارج کرد. نخستین بخش از این اسناد در تاریخ ۸ مه ۲۰۲۶ منتشر شده بود. تصاویر موجود در این ویدیو، سه مورد از ۴۳ پرونده‌ای هستند که در این مرحله منتشر شده‌اند. هر سه کلیپ از روی سکوهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه و در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ ضبط شده‌اند.