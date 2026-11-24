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مدارس چند شهر چهارمحال و بختیاری، باز هم تعطیل شد
باتوجه به تصمیم کمیته برنامهریزی سلامت چهارمحال و بختیاری، آموزش در چند منطقه از استان غیرحضوری شد.
به گزارش تابناک به نقل از روابطعمومی ادارهکل آموزش و پروش چهارمحال و بختیاری در روز سهشنبه سوم آذر، باتوجه به تصمیم کمیته برنامهریزی سلامت استان و در راستای اجرای دستورالعمل مراقبت و کنترل عفونتهای حاد تنفسی در مدارس، نحوه فعالیت مدارس استان در روز چهارشنبه چهارم آذرماه به شرح زیر خواهد بود:
فعالیت آموزشی مدارس در شهرستانهای لردگان، فارسان، نواحی یک و دو شهرکرد و منطقه آموزش و پرورش بروجن بهصورت غیرحضوری در شبکه شاد برگزار خواهد شد.
مدارس سایر شهرستانها و مناطق چهارمحال و بختیاری نیز طبق روال عادی و بهصورت حضوری فعالیت خواهند کرد.
همچنین توصیه میشود کودکان دارای علائم بیماریهای تنفسی تا زمان بهبودی در کودکستانها حضور پیدا نکنند.
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