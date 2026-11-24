باتوجه به تصمیم کمیته برنامه‌ریزی سلامت چهارمحال و بختیاری، آموزش در چند منطقه از استان غیرحضوری شد.

مدارس چند شهر چهارمحال و بختیاری، باز هم تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پروش چهارمحال و بختیاری در روز سه‌شنبه سوم آذر، باتوجه به تصمیم کمیته برنامه‌ریزی سلامت استان و در راستای اجرایدر مدارس، نحوهاستان دربه شرح زیر خواهد بود:

فعالیت آموزشی مدارس در شهرستان‌های لردگان، فارسان، نواحی یک و دو شهرکرد و منطقه آموزش و پرورش بروجن به‌صورت غیرحضوری در شبکه شاد برگزار خواهد شد.

مدارس سایر شهرستان‌ها و مناطق چهارمحال و بختیاری نیز طبق روال عادی و به‌صورت حضوری فعالیت خواهند کرد.

همچنین توصیه می‌شود کودکان دارای علائم بیماری‌های تنفسی تا زمان بهبودی در کودکستان‌ها حضور پیدا نکنند.