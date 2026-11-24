به گزارش تابناک؛ سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: جابه‌جایی پایگاه‌های آمریکا در منطقه، تغییری در اراده جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدها ایجاد نخواهد کرد

توان موشکی ایران توانست دو دشمن قدرتمند، یعنی یک ابرقدرت جهانی و پنجمین ارتش قدرتمند دنیا را با چالش جدی مواجه کند و به عقب‌نشینی وادار سازد؛ این دستاورد، اقدامی بزرگ و قابل توجه بود.

دشمنان قدرت ایمان، اراده و انسجام ملت ایران را به‌درستی در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند؛ همان‌گونه که در گذشته نیز صدام با برآوردی نادرست از توان و اراده ملت ایران وارد جنگ شد و پس از هشت سال با شکست مواجه شد.

دشمنان با این تصور که می‌توانند ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند و با ایجاد زمینه برای ورود جریان‌های معاند به خیابان‌ها، اهداف خود را محقق سازند، حمله گسترده‌ای را آغاز کردند اما پاسخ جمهوری اسلامی ایران برخلاف محاسبات آنان، تنها یک ساعت پس از حمله اولیه صورت گرفت.

دشمن انتظار داشت پاسخ ایران با تأخیر انجام شود، اما واکنش سریع نیروهای مسلح موجب برهم خوردن آرایش عملیاتی آنان در میدان شد.