درباره نیروهای شرکتی داستانی عجیب در حال وقوع است؛ مدیران از قانون عبور کردند، اما نوبت نیروها که رسید همه‌چیز غیرقانونی شد!

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، اظهارات جدید سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، درباره نیروهای شرکتی، پرسش مهمی را مطرح می‌کند: چرا قانون در تمام این سال‌ها آن‌قدر جدی گرفته نشد، اما درست در زمان ساماندهی نیروهای شرکتی، به مانعی سخت و غیرقابل عبور تبدیل شده است؟

از تأسیس شرکت‌های تأمین نیرو توسط برخی مدیران در دوران مسئولیت تا فعالیت اقتصادی آنها پس از خروج از دستگاه‌های اجرایی، از انحراف شرکت‌های پیمانکاری از مأموریت اولیه تا استفاده از نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی؛ ماجرای نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی، حالا ابعادی فراتر از یک اختلاف استخدامی پیدا کرده است.

محتوای حرفهای آقای سخنگو

سخنان اخیر رضا رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره وضعیت بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در حدود ۳۱۰۰ دستگاه و اداره، حاوی نکاتی است که شاید از خود موضوع تبدیل وضعیت این نیروها مهم‌تر باشد.

او در گفت‌وگویی از انحراف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی از مأموریت اولیه، استفاده از نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی و همچنین تأسیس شرکت‌های تأمین نیرو توسط برخی مدیران و مسئولان، هم در دوران مسئولیت و هم پس از پایان دوره مدیریتی، سخن گفته است.

این اظهارات، ناخواسته پرسش‌هایی را درباره چگونگی شکل‌گیری و گسترش ساختاری مطرح می‌کند که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت داشته است؛ ساختاری که امروز مسئولان برای اصلاح آن به محدودیت‌های قانونی استناد می‌کنند، اما درباره نحوه شکل‌گیری و استمرار آن هنوز پاسخ‌های روشنی ارائه نشده است.

شرکتی که قرار بود خدمات بدهد...

بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بخشی از خدمات مورد نیاز خود را در چارچوب ضوابط قانونی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی واگذار کنند. اما ماده ۴۷ همین قانون، به‌کارگیری کارکنان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است.

با این حال، به گفته سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، در طول سال‌های گذشته، این سازوکار از مسیر اولیه خود فاصله گرفته و برخی دستگاه‌ها از نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی و حتی جایگاه‌هایی استفاده کرده‌اند که با فلسفه برون‌سپاری خدمات تفاوت داشته است.

اینجا یک پرسش جدی وجود دارد: اگر استفاده از نیروی شرکتی در پست‌های سازمانی و مشاغل تخصصی با محدودیت قانونی مواجه بوده، چه کسانی در طول این سال‌ها زمینه چنین استفاده‌ای را فراهم کرده‌اند؟ چه مدیرانی قراردادها را تأیید کرده‌اند؟ چه دستگاه‌هایی بر عملکرد شرکت‌ها نظارت داشته‌اند و چرا این انحراف در همان زمان متوقف نشده است؟

این وضعیت، صرفاً با حضور چند نیروی شرکتی در یک اداره شکل نگرفته است. قراردادهای متعدد، تخصیص اعتبارات، تأیید صورت‌وضعیت‌ها و استمرار همکاری شرکت‌ها با دستگاه‌های اجرایی، همگی مستلزم تصمیمات مدیریتی و نظارت اداری بوده‌اند.

بنابراین، اگر امروز از انحراف شرکت‌های تأمین نیرو سخن گفته می‌شود، باید درباره مسئولیت کسانی هم که در شکل‌گیری و استمرار این وضعیت نقش داشته‌اند، پاسخ روشنی وجود داشته باشد.

شرکت‌هایی که مدیران دولتی تأسیس کردند

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، موضوع تأسیس شرکت‌های تأمین نیروی انسانی توسط برخی مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی است.

موضوع فقط به مدیرانی محدود نمی‌شود که پس از پایان مسئولیت دولتی وارد این بازار شده‌اند؛ در اظهارات مطرح‌شده، به مواردی نیز اشاره شده که برخی مسئولان در دوران تصدی مسئولیت خود اقدام به تشکیل شرکت کرده‌اند.

این موضوع از منظر تعارض منافع اهمیت ویژه‌ای دارد. فعالیت اقتصادی یک مدیر در حوزه‌ای که با مسئولیت و اختیارات اداری او ارتباط دارد، می‌تواند زمینه‌ساز تعارض منافع و حتی مداخله در معاملات دولتی باشد. به‌ویژه اگر شرکت تأسیس‌شده در همان دستگاه یا مجموعه‌های مرتبط با آن به فعالیت بپردازد یا از قراردادهای دولتی منتفع شود.

قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ و همچنین اصل ۱۴۱ قانون اساسی، در زمینه محدودیت‌های فعالیت اقتصادی و مداخله در معاملات دولتی احکام مشخصی دارند.

پرسش‌های مشخصی در این زمینه وجود دارد:

آیا شرکت‌هایی که توسط مدیران و مسئولان وقت تأسیس شده‌اند، بعداً با همان دستگاه‌ها قرارداد بسته‌اند؟ آیا صاحبان این شرکت‌ها در زمان مسئولیت خود به اطلاعات، امکانات یا ارتباطات اداری دسترسی داشته‌اند که بعدها در فعالیت اقتصادی آنها مؤثر بوده است؟

آیا قراردادهای منعقدشده با این شرکت‌ها از نظر نحوه انتخاب پیمانکار، قیمت‌گذاری و رعایت تشریفات قانونی بررسی شده‌اند؟اگر چنین مواردی وجود داشته، چرا تاکنون گزارش شفافی از آن منتشر نشده است؟

مسئولیت تصمیم‌گیرندگان چه شد؟

سخنگوی سازمان در بخش دیگری از اظهارات خود به طرح‌هایی مانند مهرآفرین در دولت دهم اشاره کرده و از ورود نیروهایی بدون ضابطه کافی به ساختار دولت سخن گفته است.

این موضوع نیز یک پرسش اساسی دارد: اگر در دوره‌ای، فرآیند جذب نیرو با اشکال مواجه بوده، مسئولیت آن با چه کسانی است؟

نیرویی که سال‌ها در یک دستگاه اجرایی کار کرده، تصمیم‌گیرنده درباره نحوه جذب خود نبوده است. مجوزها را مدیران صادر کرده‌اند و مسئولیت اجرای صحیح مقررات نیز بر عهده دستگاه‌های مربوط بوده است.

اگر امروز ورود برخی نیروها به ساختار دولت از نظر ضوابط استخدامی محل ایراد است، بررسی مسئولیت تصمیم‌گیرندگان، صادرکنندگان مجوز و ناظران آن دوره نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

چرا قانون فقط در مرحله ساماندهی این‌قدر جدی گرفته می‌شود؟

اگر ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه استفاده از نیروهای شرکت‌های غیردولتی در پست‌های سازمانی را نمی‌دهد، چرا سال‌ها این مسئله در دستگاه‌های اجرایی ادامه داشته است؟ اگر تأسیس شرکت توسط مسئولان در دوران تصدی مسئولیت می‌تواند زمینه تعارض منافع ایجاد کند، چرا بررسی این موضوع در اولویت قرار نگرفته است؟

اگر شرکت‌های تأمین نیرو از مأموریت اولیه خود منحرف شده‌اند، چه کسانی باید پاسخگوی این انحراف باشند؟

به بیان دیگر، چرا در مرحله ایجاد و گسترش این ساختار، این همه حساسیت و سخت‌گیری قانونی وجود نداشت، اما وقتی نوبت به ساماندهی نیروهایی رسیده که سال‌ها در این مجموعه‌ها کار کرده‌اند، همه‌چیز به محدودیت‌های قانونی گره خورده است؟





نیروها نه دولتی‌اند، نه آینده روشنی در شرکت‌ها دارند

موضوع مهم دیگری که در میان بحث‌های حقوقی و استخدامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، آینده شغلی و امنیت روانی و معیشتی همین نیروهاست.

امروز بسیاری از نیروهای شرکتی سال‌ها در دستگاه‌های دولتی کار کرده‌اند، اما از نظر رابطه استخدامی، کارمند دولت محسوب نمی‌شوند. از سوی دیگر، با مطرح شدن حذف واسطه‌ها و ساماندهی شرکت‌های تأمین نیرو، ممکن است نگاه شرکت‌ها به این نیروها نیز تغییر کند؛ شرکت‌هایی که طبیعتاً در شرایط جدید ممکن است نسبت به ادامه همکاری با افرادی که خواهان حذف واسطه‌ها هستند، رویکرد متفاوتی داشته باشند.

در چنین شرایطی، اگر نیرویی نه در ساختار استخدامی دولت جایگاه مشخصی داشته باشد و نه شرکت پیمانکاری تمایل یا امکان ادامه همکاری با او را داشته باشد، چه کسی مسئول رسیدگی به وضعیت او خواهد بود؟

ساماندهی اگر قرار است به بهبود وضعیت نیروی انسانی منجر شود، باید علاوه بر شیوه پرداخت، درباره امنیت شغلی، استمرار بیمه، حقوق قانونی، نحوه خاتمه همکاری و مرجع رسیدگی به اختلافات نیز پاسخ روشن داشته باشد.

اکنون که سازمان اداری و استخدامی از این مسائل سخن گفته، انتظار می‌رود به‌جای اکتفا به توضیح موانع قانونی ساماندهی، گزارشی شفاف از عملکرد گذشته دستگاه‌ها، وضعیت شرکت‌های تأمین نیرو، سوابق مدیران مرتبط و نحوه نظارت بر قراردادها ارائه کند.

قانون‌مداری زمانی معنا پیدا می‌کند که از ابتدای شکل‌گیری یک مسئله تا مرحله اصلاح آن، بدون تبعیض اجرا شود؛ نه اینکه سال‌ها در برابر انحرافات احتمالی سکوت شود و درست زمانی که نوبت به مطالبه حقوق نیروی کار می‌رسد، قانون به دیواری بلند و غیرقابل عبور تبدیل شود.