یک فروند هواگرد CMV-۲۲ B آسپری متعلق به نیروی دریایی آمریکا، هنگام پرواز بر فراز جنوب عمان کد اضطراری ۷۷۰۰ را مخابره کرد.

به گزارش تابناک؛ یک هواگرد آمریکایی در جنوب عمان کد اضطراری مخابره کرد.

یک فروند هواگرد «CMV-۲۲B آسپری» متعلق به نیروی دریایی آمریکا، هنگام پرواز بر فراز جنوب عمان کد اضطراری ۷۷۰۰ را مخابره کرده است.

این هواگرد، با شماره شناسایی ۱۶۹۴۶۳ و شناسه پروازی «STAMPEDE۱۱» ، به اسکادران لجستیکی چندمنظوره «VRM-۴۰» نیروی دریایی آمریکا اختصاص دارد.

مخابرهٔ کد اضطراری ۷۷۰۰ به معنای وجود یک وضعیت اضطراری و فوری است که نیاز به فرود دارد.

این هواگرد از خانواده آسپری است که برای جابه‌جایی نیرو، محموله و تجهیزات ضروری میان پایگاه‌های ساحلی و ناوهای هواپیمابر به کار گرفته می‌شود.

منبع: مهر