نتانیاهو برای جلب حمایت از حمله دوباره به ایران تلاش می‌کند. منتقدان این اقدام را با تلاش او برای حفظ قدرت سیاسی مرتبط می‌دانند.

نیویورک تایمز نوشت: نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، تمام تلاش خود را برای متقاعد کردن دیگران به انجام دور جدیدی از حملات نظامی علیه ایران به کار گرفته است؛ اما منتقدان می‌گویند نمی‌توان این تلاش‌ها را از کوشش‌های او برای حفظ قدرت سیاسی‌اش جدا دانست.

به گزارش تابناک، در ادامه این مطلب آمده است: این رهبر سیاسی که با مشکلات جدی روبه‌روست و اکنون در جایگاه نخست‌وزیر دولت موقت فعالیت می‌کند، شخصاً دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را برای حمله مجدد به ایران تحت فشار قرار داده است. او همچنین نمایندگانی را مأمور کرده تا مقام‌های کاخ سفید، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) را درباره ضرورت حمله جدید متقاعد کنند؛ موضوعی که مقام‌های مطلع از این گفت‌وگوها اعلام کرده‌اند.

با این حال، نتانیاهو هنوز برای شهروندان اسرائیلی توضیح نداده است که چرا حمله مجدد به ایران در مقطع کنونی ضروری است، قرار است چه دستاوردی داشته باشد و چگونه می‌توان از گسترش آن و تبدیل شدنش به یک جنگ منطقه‌ای جلوگیری کرد.

حتی تحلیلگرانی که معمولاً هشدارهای نهادهای اطلاعاتی و نظامی اسرائیل را قابل اعتماد می‌دانند، معتقدند هنوز مشخص نیست که دور جدید حملات واقعاً در خدمت منافع اسرائیل خواهد بود یا منافع شخص نتانیاهو.

راز زیمت، رئیس بخش تحقیقات ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در تل‌آویو، می‌گوید: «تمایز قائل شدن میان ملاحظات سیاسی و فوریت تهدیدها بسیار دشوار شده است.»

او می‌گوید اظهارات و تحرکات مقام‌های امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد که اجماعی رو به گسترش در حال شکل‌گیری است مبنی بر اینکه با افزایش توان تهاجمی ایران و تبدیل شدن آن به تهدیدی جدی‌تر، اقدام نظامی پیش‌دستانه دیر یا زود ضروری خواهد شد.

اما درباره زمان انجام چنین اقدامی هیچ اجماعی وجود ندارد.

زیمت می‌گوید: «اینکه آیا واقعاً به اقدام فوری نیاز است؟ من تردید دارم.»

این باور که نتانیاهو برای ماندن در قدرت تقریباً به هر اقدامی دست خواهد زد، باعث شده بسیاری از اسرائیلی‌ها نسبت به اظهارات او درباره ضرورت حمله به ایران تردید کنند؛ چه برسد به اینکه ضرورت اجرای فوری چنین حمله‌ای را بپذیرند.

یائیر گولان، رهبر حزب چپ‌گرای دموکرات‌ها و معاون پیشین رئیس ستاد ارتش اسرائیل، می‌گوید: «نتانیاهو برای بقای سیاسی خود، اسرائیل را به سمت جنگی دیگر سوق می‌دهد.»

او اضافه می‌کند: «دولتی که مسئول بزرگ‌ترین شکست امنیتی در تاریخ کشور و مجموعه‌ای از ناکامی‌های راهبردی امنیتی بوده است، به هیچ‌وجه مشروعیت آغاز یک عملیات نظامی دیگر را ندارد.»

گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل که فرصتی برای تشکیل دولت جدید به دست آورده است، روز جمعه به اسرائیلی‌ها گفت نتانیاهو امنیت آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

او در پیامی نوشت: «اینکه منافع و زمان‌بندی‌های عملیاتی با منافع و دستورکارهای سیاسی درهم آمیخته شده‌اند و این وضعیت کاملاً عادی تلقی می‌شود، غیرقابل قبول است. این دیوانگی و منشأ خطر است.»

پاسخ دفتر نتانیاهو: تنها ملاحظه، امنیت اسرائیل است

دورون اشپیلمن، سخنگوی نخست‌وزیر، ادعاها درباره تأثیر محاسبات سیاسی بر رویکرد نتانیاهو در قبال ایران را رد کرد.

او در بیانیه‌ای گفت: «تصمیمات نخست‌وزیر درباره ایران تنها بر اساس یک ملاحظه اتخاذ می‌شوند: امنیت اسرائیل و شهروندان آن.»

او افزود: «رژیم ایران آشکارا اسرائیل، ایالات متحده، اروپا و غرب را تهدید می‌کند و در حال تلاش برای دستیابی به ابزارهایی است که بتواند این تهدیدها را عملی کند. این تهدید تابع تقویم سیاسی نیست.»

آیا اسرائیل به‌تنهایی به ایران حمله خواهد کرد؟

هنوز مشخص نیست که اسرائیل حاضر باشد به‌تنهایی به ایران حمله کند یا اینکه تنها در صورت دریافت موافقت آمریکا و تضمین حمایت واشنگتن در برابر حمله تلافی‌جویانه ایران دست به چنین اقدامی بزند.

سه مقام امنیتی اسرائیل گفتند موضع ارتش اسرائیل، آن‌گونه که در گفت‌وگوهای داخلی از جمله با نخست‌وزیر مطرح شده، این است که اگر فرصتی برای حمله مشترک با ایالات متحده فراهم شود، اسرائیل باید از آن استفاده کند.

مقام‌های اسرائیلی آگاه‌اند که با آغاز به کار کنگره جدید آمریکا در ماه ژانویه و در اختیار گرفتن کنترل آن توسط دموکرات‌ها، ممکن است چنین فرصتی از بین برود.

با این حال، این سه مقام امنیتی که به شرط ناشناس ماندن درباره مسائل حساس صحبت کردند، گفتند دیدگاه بسیاری از فرماندهان ارشد اسرائیلی این است که این کشور نباید در کوتاه‌مدت به‌تنهایی به ایران حمله کند.

چنین اقدامی ممکن است فرصت حمله مشترک با آمریکا را از بین ببرد.

این مقام‌ها همچنین گفتند اجماع موجود در میان فرماندهان این است که در حال حاضر هیچ فوریت و ضرورتی برای حمله مستقل اسرائیل وجود ندارد.

حمله به ایران چگونه می‌تواند به بقای سیاسی نتانیاهو کمک کند؟

هرگونه اقدام نظامی فوری می‌تواند از نظر سیاسی به سود نتانیاهو تمام شود.

چنین اقدامی ممکن است تلاش‌های گادی آیزنکوت برای تشکیل دولت جدید را که تا مهلت ۶ دسامبر فرصت دارد، مختل کند و فشار افکار عمومی را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی با مشارکت نتانیاهو افزایش دهد.

حتی برخی تحلیلگران اسرائیلی گمانه‌زنی کرده‌اند که حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران ممکن است ترامپ را ترغیب کند تا از تشکیل یک دولت وحدت ملی احتمالی در اسرائیل حمایت کند.

حتی پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل، زمانی که نظرسنجی‌ها از شکست نتانیاهو حکایت داشتند، نیویورک‌تایمز گزارش داده بود که او امیدوار است با ازسرگیری جنگ با ایران، آیزنکوت را برای پیوستن به یک دولت وحدت ملی اضطراری تحت فشار قرار دهد.

اکنون نیز نتانیاهو پس از آنکه در جریان کارزار انتخاباتی خود تشکیل دولت وحدت ملی را قاطعانه رد کرده بود، نزدیک به دو هفته است که به‌طور مستمر درباره این ایده در رسانه‌ها صحبت می‌کند.

ائتلاف نتانیاهو در انتخابات عملکرد ضعیفی داشت. احزاب مخالف موفق شدند ۶۷ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان اسرائیل را به دست آورند.

در روزهای پس از انتخابات، نخست‌وزیر ابتدا تلاش کرد درباره سلامت و اعتبار نتایج انتخابات تردید ایجاد کند. سپس کوشید مانع از تشکیل دولت توسط مخالفان شود؛ دولتی که ممکن بود برای کسب حمایت پارلمانی به احزاب عمدتاً عرب متکی باشد. این احزاب موفق شده بودند رکورد بی‌سابقه ۱۹ کرسی را به دست آورند.

اما در هفتم نوامبر، نتانیاهو و متحدانش ناگهان کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای برای تشکیل دولت وحدت ملی به راه انداختند.

آن‌ها استدلال کردند که احزاب یهودی اسرائیل باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ از جریان‌های میانه‌رو و چپ گرفته تا بلوک راست‌گرای نتانیاهو.

نتانیاهو درباره هدف این دولت گفت: «باید تهدید هسته‌ای ایران را از بین ببریم، اسرائیل را به‌عنوان یک کشور یهودی حفظ کنیم و وحدت را در میان خودمان برقرار سازیم.»

دو روز بعد، او نکته مهم دیگری را مطرح کرد: «طبیعتاً بزرگ‌ترین حزب باید رهبری این دولت را بر عهده بگیرد.»

این حزب، حزب لیکود به رهبری خودش بود که ۲۷ کرسی پارلمان را به دست آورده بود.

اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، احزاب مخالف به رهبری آیزنکوت از این پیشنهاد استقبال نکردند. حزب یشار به رهبری آیزنکوت ۲۱ کرسی به دست آورده بود.

یکی از قاطعانه‌ترین وعده‌های انتخاباتی آیزنکوت این بود که نتانیاهو باید از مقام نخست‌وزیری کنار برود.

با این حال، ازسرگیری جنگ با ایران می‌تواند شرایطی اضطراری در سطح ملی ایجاد کند که میزان پایبندی آیزنکوت و متحدانش به مخالفت با پیشنهادهای نتانیاهو را به آزمون بگذارد.

نمونه‌ای از چنین وضعیتی پیش‌تر وجود داشته است: پس از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به رهبری حماس، آیزنکوت وارد دولت وحدت ملی به رهبری نتانیاهو شد.

نتانیاهو روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز جلسات توجیهی درباره وضعیت امنیتی برای دو تن از متحدان اصلی آیزنکوت برگزار کرد:

* نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین و رهبر حزب «بیاحاد» (با هم).

* آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما».

بنت گفته است که از تشکیل دولت وحدت ملی حمایت می‌کند، اما دست‌کم در ابتدای کار، این دولت باید به رهبری آیزنکوت باشد.

در مقابل، لیبرمن هرگونه دولت وحدت ملی با مشارکت نتانیاهو را رد کرده و آن را «تله» خوانده است.

او همچنین گفته است: «حتی اگر دنیا زیرورو شود، من با نتانیاهو در یک دولت نخواهم نشست.»

تحلیلگران این اختلاف‌نظرها را نشانه‌ای می‌دانند که تلاش نتانیاهو برای تشکیل دولت وحدت ملی در حال نتیجه دادن است؛ زیرا باعث افزایش اختلافات در بلوک مخالفان به رهبری آیزنکوت شده است.

اگر آیزنکوت و متحدانش نتوانند دولت تشکیل دهند، نتیجه محتمل برگزاری انتخابات جدید خواهد بود؛ انتخاباتی که انتظار می‌رود نتانیاهو در آن عملکرد بهتری نسبت به انتخابات ماه گذشته داشته باشد.

تردیدها درباره انگیزه‌های نتانیاهو

تردیدها درباره انگیزه‌های نتانیاهو در مسائل امنیت ملی، در طول دوره چهار ساله کنونی نخست‌وزیری او همواره وجود داشته است.

این تردیدها بار دیگر زمانی شدت گرفت که او پیش از انتخابات، تلاش برای حمله به ایران را آغاز کرد.

در آن مقطع، او با مخالفت‌هایی در داخل ارتش مواجه شد؛ از جمله مخالفت ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل.

زمیر با حمله در آستانه انتخابات مخالفت کرده بود؛ زیرا معتقد بود چنین اقدامی از نظر سیاسی حساسیت‌برانگیز است و توضیح دادن ضرورت حمله در آن زمان برای افکار عمومی دشوار خواهد بود.

اهداف احتمالی حمله جدید اسرائیل به ایران چیست؟

نتانیاهو تاکنون اهداف اسرائیل از حمله احتمالی جدید به ایران را به‌صورت عمومی تشریح نکرده است.

با این حال، مقام‌های امنیتی و تحلیلگران به چند هدف احتمالی اشاره می‌کنند.

۱. برنامه تسلیحات شیمیایی ایران

به گفته دو مقام امنیتی اسرائیل، اطلاعات مربوط به برنامه تسلیحات شیمیایی ایران در کوتاه‌مدت بیش از سایر مسائل موجب نگرانی ارتش اسرائیل شده است.

البته مشخص نیست که آیا ایران می‌تواند در آینده نزدیک از چنین تسلیحاتی استفاده کند یا خیر.

۲. برنامه هسته‌ای و توان موشکی و پهپادی ایران

از دیگر توجیهات احتمالی برای حمله جدید می‌توان به تلاش مجدد برای آسیب زدن به برنامه هسته‌ای ایران و همچنین زرادخانه موشک‌های بالستیک و پهپادهای این کشور اشاره کرد.

کارشناسان می‌گویند ایران در حال بازسازی و تکمیل ذخایر موشکی و پهپادی خود است.

۳. حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران

گزینه دیگر، حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران است.

به گفته مقام‌های امنیتی، اگر آمریکا و اسرائیل تصمیم بگیرند بار دیگر برای تغییر رژیم در تهران تلاش کنند، ممکن است تأسیسات انرژی ایران را هدف قرار دهند.

در اوج جنگ، آمریکا و اسرائیل زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار دادند؛ زیرساخت‌هایی که به گفته مقام‌های ایرانی شامل جاده‌ها، پل‌ها، خطوط راه‌آهن و مدارس بودند.

اسرائیل همچنین به تأسیسات پتروشیمی و مراکز ذخیره‌سازی ایران حمله کرد.

ایران در پاسخ، به متحدان آمریکا در خلیج فارس حمله کرد.

این کشورها اعلام کردند که هزاران موشک و پهپاد تأسیسات انرژی، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌های آب و برق آن‌ها را هدف قرار داده‌اند.

مقام‌های اسرائیلی نیز اعلام کردند موشک‌های ایرانی به ساختمان‌های مسکونی و دست‌کم یک ایستگاه راه‌آهن در اسرائیل اصابت کرده‌اند.

طرح اسرائیل برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی ایران

اسرائیل در جریان جنگ، طرح گسترده‌تری برای حمله به ایران در نظر گرفته بود.

این طرح شامل هدف قرار دادن تولید نفت، پالایشگاه‌ها، زیرساخت‌های صادرات جهانی نفت و سایر زیرساخت‌های حیاتی ایران بود؛ بخشی از برنامه‌ای که هدف نهایی آن سرنگونی حکومت ایران عنوان شده بود.

اما ترامپ این طرح را متوقف کرد.

با این حال، ترامپ بعدها تهدید کرد که حملاتی مشابه را انجام خواهد داد و گفت چنین حملاتی به «نابودی تمدن ایران» منجر خواهد شد.

نابودی چنین زیرساخت‌های غیرنظامی‌ای می‌تواند رنج گسترده‌ای را برای جمعیت ۹۳ میلیون نفری ایران به همراه داشته باشد و در اغلب موارد، بر اساس حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

اکنون به گفته آن سه مقام امنیتی اسرائیلی، این طرح‌ها بار دیگر روی میز قرار گرفته‌اند.

ایران نیز وعده داده است در صورت چنین حمله‌ای، به تأسیسات نفتی، کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن، مراکز داده و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر منطقه حمله تلافی‌جویانه انجام دهد.

این تهدید، امیدها برای محدود نگه داشتن دامنه یک درگیری نظامی جدید را با تردید جدی مواجه کرده است.

آدام راسگون و ناتان اودنهایمر نیز در تهیه این گزارش از تل‌آویو مشارکت داشته‌اند.