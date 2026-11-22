جنگ ۷ روزه با ایران؛ پیشنهاد نتانیاهو به ترامپ
ادعای المانیتور: نتانیاهو به دنبال حمله ۴ تا ۷ روزه به ایران برای حفظ قدرت است.
به گزارش تابناک؛ المانیتور گزارش داد نتانیاهو تلاش میکند ترامپ را به انجام یک کارزار هوایی کوتاه و سنگین علیه ایران متقاعد کند. اسرائیل مدعی است ایران در حال توسعه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک و بازسازی برنامه هستهای خود است.
با این حال، منابع سیاسی اسرائیلی میگویند شتاب نتانیاهو برای حمله، بیش از آنکه ناشی از تهدید ایران باشد، به بحران سیاسی داخلی و تلاش او برای جلوگیری از تشکیل دولت به رهبری گادی آیزنکوت مربوط است. به گفته این منابع، جنگ میتواند با ایجاد شرایط اضطراری، زمینه تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست نتانیاهو را فراهم کند.
در مقابل، ترامپ گفته برای تصمیمگیری درباره ایران عجلهای ندارد و ممکن است تا آغاز سال آینده صبر کند.
منبع: انتخاب
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نظرات بینندگان
حالا مثلا تو چهل روز چه غلطی کردی که میخوای تو دو سه روز بکنی
این سری دیگه نمیتونی قسر در بری هیچی از تلاویو نخواهد ماند ، روزگارت را سیاه خواهیم کرد ننه تو به عزایت بنشیند
ترامپ قابل اعتماد نیست و ازسویی اسیر چنگال نتانیابو است.
پس شک نکنید نتانیاهو بخواهد جنگ میشود.
بهرحال در معادلات امریکا و اسرائیل دست بالارا اسرائیلیها دارند.
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