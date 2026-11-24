به گزارش تابناک؛ خانواده رضا امیرخانی در بیانیه‌ای درباره زمان و مکان مراسم تشییع و خاکسپاری و ترحیم این نویسنده فقید آورده‌اند: «به ‏استحضار دوستداران مرحوم رضا امیرخانی می‌رساند مراسم تشییع و تدفین آن عزیز در ساعت ۱۱ صبح روز جمعه، ششم آذرماه در قطعه ۵۱ بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

مراسم ترحیم نیز در روز شنبه، هفتم آذرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد اعظم قلهک واقع در خیابان شهید کلاهدوز (دولت) برقرار خواهد بود.

خانواده امیرخانی»

رضا امیرخانی که زاده‎ سال ۱۳۵۲ در تهران بود، آذر سال گذشته بر اثر حادثه سقوط پاراگلایدر دچار سانحه شد و دوم آذرماه بعد از حدود یک سال از دنیا رفت.

او در دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک خوانده بود.

از میان آثار این نویسنده به «ارمیا» ، «ناصر ارمنی» ، «من او» ، «از به» ، «داستان سیستان» ، «نشت نشا» ، «بیوتن» ، «سرلوحه‌ها» ، «نفحات نفت» ، «جانستان کابلستان» و «قیدار» می‌توان اشاره کرد.