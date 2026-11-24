حقوق‌شناسی دو جنبه دارد: نخست مطالعه فردی اجزایی که به حقوق وارد شده‌اند؛ یا می‌خواهند وارد شوند.

محرم و نامحرم، انفاق به زن و فرزند، دادسرا در حقوق کیفری، منحرف یا بیمار در حقوق کیفری، اراده در حقوق کیفری و حقوق مدنی و ...؛ حال اگر در این موارد پرسش این بود: محرم و نامحرم کیست؟ نفقه چیست؟ دادسرا چیست؟ منحرف یا بیمار یا نشانه (سندرم) دست بیگانه یا توهم کاپگراس چیست؟ اراده چیست؟ پاسخ می‌تواند شامل الهیات، جامعه‌شناسی، تاریخ، اقتصاد و آمار، فلسفه، زیست، روان‌پزشکی و ... باشد.

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اما اگر پرسش این بود: آیا در نظام حقوقی محرم و نامحرم «باید باشد؟» نفقه «باید باشد؟» آیا فرد مبتلا به نشانه (سندرم) دست بیگانه یا توهم کاپگراس باید مجرم شناخته شود یا حقوق باید از او حمایت کند؟ پاسخ به این سؤالات می‌شود «حقوق‌شناسی». جنبه دوم مطالعه میان رشته‌ای است مانند پزشکی قانونی، جامعه‌شناسی حقوق¹، فلسفه حقوق، فیزیک جنایی (پلیس علمی)، فیزیک کیفری (جرم‌شناسی).

حال این پرسش که ملاک تشخیص «مرز» حقوق و سایر علوم چیست؟ پاسخ می‌شود حقوق‌شناسی.

برای مثال قانون دوم نیوتن

F = ma \sum_{a=1/m} F

a=1/m \sum F

می‌توان رابطه مجازات و ضمانات اجراهای حقوقی را نیروی خالص فرض کرد که بر جامعه (جسم) وارد می‌شود؛ اما همواره مقاومت وجود دارد؛ البته جملگی طبیعی و قانون فیزیک است.

هر چه ضمانات اجرا، جسم را در نظر بگیرد نتایج دست یافتنی‌تر خواهد بود؛ والا هرگز هیچ مجهولی به نتیجه نمی‌رسد؛ یا در نهایت جسم واژگون می‌گردد.

هنگامی‌که یک فیلسوف، حقوق‌دان نیز باشد؛ به این درک رسیده است که کدام گزاره باید قانون‌انگاری شود و از کدام گزاره باید قانون‌زدایی گردد؛ چون اگر حقوق‌خوان، حقوق را فهمیده باشد و به درجه استنباط رسیده باشد؛ بی گمان به این سر منزل رسیده.

«تمسک به قاعده حقوقی در هر مشکلی حقوق را مبتذل می‌کند، هر تعارضی هر شور بختی خواه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی؛ حتی اگر خودش برای خودش راه حل نداشته باشد، تنها راه حل قاعده حقوقی نیست.۲ چرا فکر کردیم حقوق داروی هر دردی است؟ این فکر خودبندی است.۳ مثال حقوق و حقوق شناسی، کوه یخ واره اصل(قانون) شناوری ارشمیدس.۴ حقوق بر روی جامعه است یعنی $F=W$ که رسیدن به دامنه آن سهل و ممتنع است.

ما بیننده مشت هستیم

ما بیننده مشت هستیم از خروار؛ اما اگر قائل به چنین شبهاتی باشیم باید نتیجه بگیریم؛ اگرچه با فرمول فوق نیروی وارد جامعه بر حقوق را کشف می‌کنیم؛ ولی «در این مورد قاضی خوبی برای شناسایی این خروار نیستیم»؛ ولی به قول سعدی:

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

و گر مراد نیابم به قدر وسیع بکوشم

آری؛ توجه به همه رشته‌های علوم انسانی، تجربی، ریاضی، هنر کم و بیش توجه نخستین اساتید حقوق و علوم سیاسی.۵ در گذشته را نیز به خود جلب کرده بود.

کار به جنبه مطالعاتی جزئی عناصر حقوق و میان رشته‌ای حقوق‌شناسی هم نداریم؛ این که برای قانون نویسی نیازمند مشورت و استفاده از تجارب وکلا، مقامات قضایی، جامعه‌شناسان، خواندگان، خواهانان، شاکیان، مشتکی عنهم، بزه دیدگان جرایم، سیاست مدران، روان‌شناسان و پزشکان هستیم، هم مسأله تازه‌ای نیست.

از گذشته تا...

از زمان تأسیس دادگستری (عدلیه) که نهضت ترجمه فقه شیعه و قوانین فرنگی و تطبیق این دو با هم آغاز شد، این نظرات مطرح بود؛ منتها گاهی شدت گرفته، گاهی ضعیف شده؛ توجه به طبقه بندی ارزشها و هنجارها؛ قانون انگاری، قانون زدایی، چرم انگاری، جرم زدایی از ارزشها و هنجارها هم بحثی تکراری و گوش خراش و ملال آور شده است.

رعایت حقوق بشر و حقوق و آزادیهای فردی هم یک شوخی است! برای زعفران زدن به جلوی حقوق! چنانچه آن را هنگام داغی تناول فرمودید باب قم است والا یا از لب می‌افتند، یا باید به یخجال برود؛ چه در یخجال نیز تا مدتی می‌ماند نه بیشتر؛ پس زعفران هم به فریاد حقوق نمی‌رسد! یک لفاظی است مانند عوض کردن تاریخ و تعویض جلد کالای کهنه!

ولی باید توجه کنیم در این میان ردیابی گم شده؛ ردایی که هرگز کهنه نمی‌شود، لقمه‌ای که هرگز گند نمی‌زند؛ هرگز بوی تعفن نمی‌گیرد؛ هرگز تکراری نمی‌شود و

هر روز تازه‌تر می‌شود:

انسان و انسان‌گرایی و انسان‌خواهی است؛ نه این‌که قاعده چیست؟ چرا هست؟

الزام او ذاتی است یا اعطایی و عرضی؟ عرض داخل در ذات عارض بر ذات است یاخارج از ذات عارض بر ذات؟ واضح قاعده تعبینی است یا تعینی یا کثرتی؟

هسته اصلی حقوق‌شناسی، انسان‌گرایی است، انسان‌خواهی است،

موضوعیت انسان است. = بدون انسان حقوق نیست، هیچ حقوقی بدون انسان نیست.