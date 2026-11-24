فرمانده‌کل سپاه با تأکید بر اینکه نبرد آینده لزوماً محدود به منطقه نخواهد بود، گفت در هر نقطه‌ای که اقتضا کند، امکان گسترش میدان جنگ وجود دارد.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر وحیدی، فرمانده‌کل سپاه اعلام کرد: همانطوری که رهبر انقلاب فرمودند، امروز دیگر جنگ صرفا به‌صورت منطقه‌ای نخواهد بود و در هر نقطه‌ای که اقتضا کند، می‌توانیم شاهد توسعه نبرد باشیم.

ین موضوعی است که دشمنان باید متوجه باشند که لزوما دیگر جنگ به‌صورت منطقه‌ای نخواهد بود.

همه‌چیز در کنترل رزمندگان عزیز ما است و با قدرت در مواضع خود ایستاده‌اند؛ رزمندگان قوی‌تر از همیشه در دفاع از ایران و اسلام و ملت عزیز در میدان هستند.

امیدواریم کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده باشند که با اتکای به آمریکا، هیچ امنیتی تامین نخواهد شد

هدف آمریکایی‌ها از حضور در منطقه، تصرف کشورها و بلعیدن منطقه بوده است؛ آن‌ها به‌دنبال تسلط بر منابع منطقه هستند.

منبع: فارس