شهادت رئیس سازمان امنیت داخلی غزه
وزارت داخلی غزه، شهادت رئیس سازمان امنیت داخلی غزه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی را تایید کرد.
به گزارش تابناک؛ وزارت داخلی غزه روز سهشنبه از شهادت سرتیپ نعیم محمد ابو نحل (۵۰ ساله) ، مدیر کل سرویس امنیت داخلی غزه، پس از ترور در حمله هوایی اشغالگران اسرائیلی در غرب شهر غزه خبر داد.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: ترور سرتیپ ابونحل پس از آن صورت گرفت که سازمان امنیت داخلی در دورههای اخیر ضربات دردناکی به مزدوران اشغالگران وارد کرده است.
این وزارتخانه بیان کرد: ترور ابونحل همچنین پس از آن صورت گرفت که این سازمان در مبارزه با باندهایی که با اشغالگران همکاری میکردند و در مناطق تحت کنترل نظامی ارتش اشغالگر مخفی میشدند، به موفقیتهای چشمگیری دست یافت.
در بیانیه وزارت داخلی غزه آمده است: سرتیپ ابونحل در طول دوران طولانی خدمت خود در سازمان امنیت داخلی، سابقه درخشانی در تلاش برای مقابله با سازمانهای اطلاعاتی اشغالگران و خنثی کردن نقشههای آنها برای آسیب رساندن به مردم فلسطین در نوار غزه داشته است. هدف قرار دادن هدفمند سازمان امنیت داخلی و پلیس توسط اشغالگران بخشی از تلاشهای آنها برای ایجاد هرج و مرج و بی ثباتی امنیتی در نوار غزه است.
منبع: مهر
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