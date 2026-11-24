به گزارش تابناک؛ وزارت داخلی غزه روز سه‌شنبه از شهادت سرتیپ نعیم محمد ابو نحل (۵۰ ساله) ، مدیر کل سرویس امنیت داخلی غزه، پس از ترور در حمله هوایی اشغالگران اسرائیلی در غرب شهر غزه خبر داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ترور سرتیپ ابونحل پس از آن صورت گرفت که سازمان امنیت داخلی در دوره‌های اخیر ضربات دردناکی به مزدوران اشغالگران وارد کرده است.

این وزارتخانه بیان کرد: ترور ابونحل همچنین پس از آن صورت گرفت که این سازمان در مبارزه با باندهایی که با اشغالگران همکاری می‌کردند و در مناطق تحت کنترل نظامی ارتش اشغالگر مخفی می‌شدند، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت.

در بیانیه وزارت داخلی غزه آمده است: سرتیپ ابونحل در طول دوران طولانی خدمت خود در سازمان امنیت داخلی، سابقه درخشانی در تلاش برای مقابله با سازمان‌های اطلاعاتی اشغالگران و خنثی کردن نقشه‌های آنها برای آسیب رساندن به مردم فلسطین در نوار غزه داشته است. هدف قرار دادن هدفمند سازمان امنیت داخلی و پلیس توسط اشغالگران بخشی از تلاش‌های آنها برای ایجاد هرج و مرج و بی ثباتی امنیتی در نوار غزه است.

منبع: مهر