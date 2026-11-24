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برگزاری کابینه امنیتی اسرائیل با موضوع ایران
روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» گزارش داد کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه آینده نشست اضطراری با موضوع ایران برگزار خواهد کرد.
به گزارش تابناک؛ روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» گزارش داد کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه آینده نشست اضطراری برگزار خواهد کرد.
برگزاری این نشست، در سایه تشدید تنشها در جبهههای مختلف، بهویژه با ایران در دستور کار قرار گرفته است.
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