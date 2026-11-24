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یکی از برجهای مرکز مالی ریاض هدف حمله قرار گرفت
منابع سعودی از وقوع انفجار در پایتخت عربستان و هدف قرار گرفتن یکی از برجهای مرکز مالی ریاض خبر دادند.
به گزارش تابناک، ائتلاف سعودی در بیانیهای ضمن تأیید وقوع حمله به یکی به از مراکز مالی ریاض اعلام کرد که تحقیقات درباره وقوع انفجار در جریان است.
همچنین برخی گزارشهای اولیه از اصابت مستقیم به این ساختمان حکایت دارند.
تاکنون اطلاعات رسمی و دقیقی درباره ماهیت حمله، عاملان آن، میزان خسارات وارده و تلفات احتمالی منتشر نشده است.
منبع: ایسنا
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