

به گزارش تابناک، ائتلاف سعودی در بیانیه‌ای ضمن تأیید وقوع حمله به یکی به از مراکز مالی ریاض اعلام کرد که تحقیقات درباره وقوع انفجار در جریان است.

همچنین برخی گزارش‌های اولیه از اصابت مستقیم به این ساختمان حکایت دارند.

تاکنون اطلاعات رسمی و دقیقی درباره ماهیت حمله، عاملان آن، میزان خسارات وارده و تلفات احتمالی منتشر نشده است.

منبع: ایسنا

