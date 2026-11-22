مدارس یک استان سه روز تعطیل شد
آموزش در تمامی مدارس کهگیلویه و بویراحمد از دوشنبه ۲آذر تا چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش تابناک، فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد بهمدت سه روز و با هدف مهار شیوع بیماریهای تنفسی، بهصورت غیرحضوری دنبال خواهد شد و این تصمیم در نشست کمیته استانی پیشگیری از بیماریهای تنفسی و با هدف کنترل شیوع آنفلوانزا و جلوگیری از گسترش ابتلا در میان دانشآموزان اتخاذ شده است.
سید ولی موسوی، رئیس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزشوپرورش کهگیلویه و بویراحمد با تأیید این خبر گفت: در بازه زمانی دوشنبه ۲ آذر تا چهارشنبه ۴ آذرماه، آموزش در تمامی مدارس استان بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
بر اساس این تصمیم، مدارس استان در روزهای یادشده کلاس حضوری نخواهند داشت و روند آموزش از طریق شیوههای غیرحضوری پیگیری میشود.
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