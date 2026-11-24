ایران از دادن یک دستاورد دیپلماتیک به ترامپ خودداری کرد تا او نتواند از آن در کارزار انتخاباتی‌اش بهره‌برداری کند و حالا ترامپ ممکن است تسویه حساب کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، سایت خبری تحلیلی «میدل‌ایست‌آی» در مقاله ای نوشته است: رهبران منطقه باید از نفوذ خود در کنگره آمریکا استفاده کنند تا مانع حمله دوباره به ایران شوند و بر اساس شرایط خودشان، با تهران پیمان عدم تجاوز مذاکره کنند.

کارشناسان خواهند گفت که انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر سر هزینه‌های زندگی برگزار شد. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌توان نتیجه‌گیری روشنی درباره سیاست خارجی از دل آن بیرون کشید. رأی‌دهندگان درباره نقش واشنگتن در خاورمیانه قضاوت کردند: درباره حمایت بی‌قیدوشرط آمریکا از اسرائیل و جنگ دونالد ترامپ علیه ایران. هر دو بازنده شدند.

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جمهوری‌خواهان هر دو مجلس کنگره را از دست دادند و چندین ایالت که دهه‌ها به جمهوری‌خواهان رأی داده بودند، به دموکرات‌ها روی آوردند. مفسران تاکنون به طنز تلخ این ماجرا اشاره کرده‌اند: ترامپ برای تغییر حکومت در تهران تلاش کرد، اما تهران با دوام آوردن در برابر او، به تغییر نظم سیاسی در واشنگتن کمک کرد.

نتایج انتخابات همچنین نقطه عطفی برای لابی اسرائیل و فعالیت‌های تهاجمی نومحافظه‌کاران به شمار می‌رود. زمانی حمایت کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، موسوم به آیپک، برای نامزدهای انتخاباتی امتیازی ارزشمند محسوب می‌شد؛ اما اکنون به لکه‌ای تبدیل شده که نامزدها می‌کوشند هرچه سریع‌تر آن را از کارنامه خود پاک کنند. این لابی نیز با انتقال پول‌هایش به کانال‌هایی کمتر آشکار، خود را با شرایط جدید وفق داده است.

آیپک میلیون‌ها دلار علیه نامزدهایی هزینه کرد که حمایت نظامی و مالی بی‌چون‌وچرای آمریکا از دولتی اسرائیلی را زیر سؤال می‌بردند؛ دولتی که منطقه را قربانی اهداف خود کرده است. اما در رقابت‌های مهم انتخاباتی، این پول‌ها نتوانستند رأی‌دهندگان را تغییر نظر دهند.

ایالت میشیگان روشن‌ترین نمونه این وضعیت است. عبدالسلام السید، نامزد دموکراتی که کرسی سنا در این ایالت را به دست آورد، کارزار انتخاباتی خود را بر محور منافع آمریکا پیش برد. مخالفانش تلاش کردند رقابت را به همه‌پرسی‌ای درباره منافع اسرائیل تبدیل کنند.

اما رأی‌دهندگان فریب این تلاش را نخوردند و به نامزد جمهوری‌خواه، مایک راجرز، که کارزارش وعده‌های توخالی درباره وفاداری به اسرائیل ارائه می‌داد و توجه چندانی به دغدغه‌های روزمره مردم میشیگان نداشت، رأی ندادند. وفاداری واشنگتن به اسرائیل، آمریکا را به بدترین شکست نظامی‌اش از زمان جنگ ویتنام کشاند.

برخلاف شکست‌های آمریکا در عراق یا افغانستان، این بار پیامدهای جنگ در داخل آمریکا و در جیب مردم عادی احساس شد. جنگ علیه ایران، آمریکایی‌ها را فقیرتر کرد، کشورشان را آسیب‌پذیرتر ساخت و موقعیت واشنگتن را در رقابت با چین و روسیه تضعیف کرد.

تهران نیز به نوبه خود، راهبردی صبورانه در پیش گرفت. ایران ماه‌ها لفاظی‌های جنگ‌طلبانه اسرائیل و دولت ترامپ را تحمل کرد؛ دو طرفی که ظاهراً مشتاق بودند پیش از انتخابات، دور دیگری از جنگی گسترده را رقم بزنند.

ایران همچنین از دادن یک دستاورد دیپلماتیک به ترامپ خودداری کرد تا او نتواند از آن در کارزار انتخاباتی‌اش بهره‌برداری کند. البته این محاسبه خطراتی نیز دارد؛ زیرا اکنون ایران با رئیس‌جمهوری روبه‌روست که ممکن است در پی تسویه‌حساب باشد.

تقویت لابی کشورهای خلیج فارس

هم‌زمان با تضعیف لابی اسرائیل، به نظر می‌رسد لابی کشورهای خلیج فارس در حال تقویت شدن است. در حالی که اسرائیل در منطقه مصرف‌کننده خالص قدرت آمریکا بوده، کشورهای خلیج فارس خود را به‌عنوان مشارکت‌کنندگانی معرفی کرده‌اند که به قدرت آمریکا می‌افزایند. این کشورها در یکی از حیاتی‌ترین مناطق جهان برای منافع آمریکا، عمق راهبردی در اختیار واشنگتن قرار می‌دهند.

آن‌ها وعده داده‌اند تریلیون‌ها دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری کنند و صندوق‌های ثروت ملی‌شان نیز به تأمین مالی رشد اقتصادی آمریکا کمک می‌کنند. قطر و عمان بارها برای ترامپ راه‌های خروج دیپلماتیک از بحران‌هایی را فراهم کرده‌اند که اسرائیل در ایجاد آن‌ها نقش داشته است؛ از غزه گرفته تا ایران.

بااین‌حال، کشورهای خلیج فارس همچنان در مناقشه میان آمریکا، اسرائیل و ایران، بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند. این کشورها در کنار ایران، سنگین‌ترین ضربه اقتصادی را متحمل شده و بخش عمده بار جنگ را بر دوش کشیده‌اند.

سرخوردگی از ترامپ و جنبش «ماگا» در پایتخت‌های کشورهای خلیج فارس کاملاً محسوس است. ترامپ وعده داده بود به جنگ‌های بی‌پایان آمریکا در منطقه خاتمه دهد. رهبران خلیج فارس نیز از وعده او برای «دوباره عظمت بخشیدن به آمریکا» استقبال کرده بودند.

اما آنچه نصیبشان شد، رئیس‌جمهوری دیگر با گرایش‌های آشکار طرفدار اسرائیل بود؛ رئیس‌جمهوری که بنیامین نتانیاهو به‌آسانی او را در راستای دستور کار شخصی نخست‌وزیر اسرائیل به کار گرفت.

به همین دلیل، ریاض، دوحه و ابوظبی اکنون تصور خاورمیانه‌ای پساآمریکایی را در ذهن می‌پرورانند. در چنین نظمی، آمریکا همچنان حضوری در منطقه خواهد داشت، اما مشارکتش با کشورهای خلیج فارس در شبکه گسترده‌تری از توافق‌های چندجانبه و مکمل قرار می‌گیرد.

انتخابات میان‌دوره‌ای همچنین به رهبران خلیج فارس اجازه داده است آمریکای پس از ترامپ را تصور کنند؛ آمریکایی باثبات‌تر، قابل‌پیش‌بینی‌تر و کمتر بی‌ثبات که به ایستادن در حاشیه رضایت می‌دهد. همین ویژگی آخر از همه مهم‌تر است.

از نگاه کشورهای خلیج فارس، اکنون آمریکایی که از درگیری‌های منطقه‌ای دور بماند، به آمریکایی ترجیح دارد که پیوسته وارد ماجراجویی‌های شکست‌ناپذیرناپذیر شود و هر بار منطقه را در وضعیتی بدتر رها کند.

کشورهای خلیج فارس از پیش حرکت به‌سوی استقلال راهبردی و اتکای بیشتر به توانایی‌های خود را آغاز کرده‌اند. ترامپی که قدرت سیاسی‌اش رو به افول است، این روند را سرعت خواهد بخشید.

دولت‌های منطقه وابستگی بیش‌ازحد خود به واشنگتن را کاهش خواهند داد و روابطشان با آمریکا را با همکاری با شرکای دیگری، از جمله کشورهای اروپایی، تکمیل خواهند کرد.

راه‌حل پایدار در خود منطقه قرار دارد. کشورهای خلیج فارس و ایران باید به همگرایی عمیق‌تری دست یابند؛ همگرایی‌ای که بر پیمان عدم تجاوزی استوار باشد که خودشان و بدون حضور آمریکا در میز مذاکره، درباره آن به توافق برسند.

برای موفقیت چنین طرحی، تحقق دو شرط ضروری است.

نخست، کشورهای خلیج فارس باید نفوذ خود را در واشنگتن تجمیع کنند و آن را در خدمت یک هدف واحد به کار گیرند: جلوگیری از بازگشت آمریکا به جنگ.

دور تازه‌ای از جنگ، ضربه‌ای شدیدتر از دور قبلی به کشورهای خلیج فارس وارد خواهد کرد و تنها اسرائیل از آن سود خواهد برد. تمام گزینه‌های نظامی‌ای که ترامپ مطرح کرده، برای کشورهای خلیج فارس به فاجعه ختم می‌شوند؛ ثروت منطقه را نابود می‌کنند و اقتصاد جهانی را ضعیف‌تر می‌سازند.

دوم، باید کسی چارچوب دیپلماتیکی ایجاد کند که برای دو طرفی قابل‌قبول باشد که اعتمادشان به یکدیگر تقریباً به صفر رسیده است. بار دیگر، این مسئولیت سنگین و دشوار بر دوش قطر خواهد بود.

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زمان محدود است. ترامپ چیز زیادی برای از دست دادن ندارد و اساساً هیچ‌وقت اهمیت چندانی برای حزب جمهوری‌خواه قائل نبوده است. اگر به‌زودی پیشرفتی حاصل نشود، احتمال حمله‌ای که صرفاً برای ارضای غرور او انجام شود، بیشتر و وقوع آن نزدیک‌تر خواهد شد.

بااین‌حال، یک دلیل برای امیدواری وجود دارد. ایران زمانی از دادن امتیاز خودداری کرد که چنین امتیازهایی می‌توانست پیروزی انتخاباتی را برای ترامپ به ارمغان بیاورد. اکنون که شمارش آرا به پایان رسیده، آن انگیزه دیگر وجود ندارد. تهران ممکن است حالا انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد و هنوز این احتمال وجود دارد که یک توافق موقت به نتیجه برسد.

رأی‌دهندگان آمریکایی موازنه قدرت را در واشنگتن تغییر داده‌اند. بسیاری از قانون‌گذاران تازه‌منتخب، بازتاب‌دهنده وعده اولیه جنبش ماگا هستند: آمریکایی که از پشت صحنه رهبری می‌کند و از طریق شرکایی عمل می‌کند که توانایی و مسئولیت اداره امور در حیاط خلوت خود را دارند.

لابی کشورهای خلیج فارس نیز باید خود را با این شرایط وفق دهد. وظیفه کنونی آن جلب حمایت نسل جدیدی از نمایندگان کنگره است؛ نسلی که با نومحافظه‌کاران سالخورده و متعلق به دوران گذشته مقابله می‌کند و از آمادگی کشورهای خلیج فارس برای به‌دست گرفتن مسئولیت امنیت منطقه‌ای خود حمایت می‌کند.