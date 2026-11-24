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جزئیات موشکی که به مدرسه میناب اصابت کرد

تعداد بازدید: ۸۰

تعداد بازدید: ۸۰

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علامت R روی موشک امریکایی که کودکان میناب را شهید کرد به چه معنا بود؟ جزئیات موشکی که به مدرسه میناب اصابت کرد را می‌بینید و می‌شنوید.